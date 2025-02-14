Yozgat'ta İlk Yardım Eğitimi: Acil Durumda Etkili Müdahale İmkanı

İlk Yardım Bilgisi Olmayanlara Telefonla Eğitim

Yozgat'ta 112 Acil Çağrı Merkezi personeli, acil durumlarda vakaya müdahale etme bilgisi olmayan hasta yakınlarını telefondan eğitiyor. Ekiplerin vakaya ulaşacağı süre içinde, bu eğitimle hayat kurtarıcı müdahaleler yapılmasını hedefliyor.

Eğitim Süreci ve Katılımcılar

İl Sağlık Müdürlüğü'nden 12 personel ve 5 doktor, Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen tıbbi acil çağrı yönetimi eğitimi aldı. Eğitimde teori ve uygulama ile desteklenerek bir alışveriş merkezinde boğazına cisim kaçan hasta senaryosu canlandırıldı. Bu kapsamda, 4 gün süreyle teknik bilgi ve pratik beceriler aktarıldı.

Doğru Müdahalenin Önemi

İl Sağlık Müdürlüğü 112 Eğitim Birimi sorumlusu Çilem Hazer, eğitim sürecinde vaka ile iletişim, stres yönetimi, etik kurallar ve tıbbi acil çağrı algoritmaları gibi konularda kapsamlı eğitimler verildiğini belirtti.

Hazer, acil çağrı yapanların, sağlık ekipleri vakaya intikal edene kadar doğru müdahale yöntemlerini öğrenmelerinin önemine vurgu yaptı.

Yaşam Kurtaran Doğru Müdahale

Çankırı 112 Komuta Kontrol Merkezi sorumlusu Alev Çakıcı, amaçlarının olay anında en kısa sürede doğru müdahale ile kişilerin hayatını kurtarmak olduğunu ifade etti. Küçük ama etkili müdahalelerin kritik bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Amasya'dan gelen acil tıp teknisyeni İlkay Satılmış ise erken müdahalenin önemini vurgulayarak, hayatta kalmanın büyük ölçüde müdahale sürecine bağlı olduğunu kaydetti.

Yozgat'ta 112 Acil Çağrı Merkezinde görevli komuta kontrol merkezi personeli, ekiplerin vakaya ulaşacağı süre içinde, özellikle ilk yardım bilgisi olmayan hasta yakınlarına telefonda vakaya nasıl müdahale edebileceğini öğretiyor.

Yozgat'ta 112 Acil Çağrı Merkezinde görevli komuta kontrol merkezi personeli, ekiplerin vakaya ulaşacağı süre içinde, özellikle ilk yardım bilgisi olmayan hasta yakınlarına telefonda vakaya nasıl müdahale edebileceğini öğretiyor.