16. Manavgat Side Geleneksel Rahvan At Yarışları'nda Timur şampiyon oldu

Manavgat, Antalya — Kum mevkisinde özel parkur

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen 16. Manavgat Side Geleneksel Rahvan At Yarışları, Manavgat Belediyesi, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu ve Manavgat - Side Rahvan Atçıları Spor Kulübü işbirliğiyle Kum mevkisinde kurulan özel parkurda gerçekleştirildi.

Yarışmaya yurdun farklı bölgelerinden katılan 97 at, toplam 9 kategoride mücadele etti. Etkinliği yaklaşık 6 bin kişi yerinde izledi.

Baş kategoride Zekiler Gıda'ya ait Timur rakiplerini geride bırakarak şampiyonluğa ulaştı.

Diğer kategorilerde birincilik elde eden sporcular ve atlar şunlar oldu: Başaltı: Selahattin Güzel'in atı Son İmparator; Büyük Orta: Zekiler Gıda'nın atı Haskan; Küçük Orta: Gündoğdular Et'in atı Lider; Deste: Halil İbrahim Kılıçkezmez'in atı Joker; Dörtlü Taylar: Fırat Özatlar'ın atı İmparator; Üçlü Taylar: Zekiler Gıda'nın atı Reis; İthal A: Erol Kaygısız'ın atı Çakırbey; İthal B: Nazım Sunar'ın atı Maverick.

Dereceye giren sporculara ödülleri törenle verildi. Etkinlik kapsamında ayrıca çocuklara at sevgisini aşılamak amacıyla ücretsiz at binme imkanı da sunuldu.

