16. Manavgat Side Geleneksel Rahvan At Yarışları'nda Timur şampiyon oldu

Antalya Manavgat'ta düzenlenen 16. Manavgat Side Geleneksel Rahvan At Yarışları'nda 97 at, 9 kategoride yarıştı; Timur zafere ulaştı.

Yayın Tarihi: 12.10.2025 19:56
Güncelleme Tarihi: 12.10.2025 19:56
16. Manavgat Side Geleneksel Rahvan At Yarışları'nda Timur şampiyon oldu

16. Manavgat Side Geleneksel Rahvan At Yarışları'nda Timur şampiyon oldu

Manavgat, Antalya — Kum mevkisinde özel parkur

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen 16. Manavgat Side Geleneksel Rahvan At Yarışları, Manavgat Belediyesi, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu ve Manavgat - Side Rahvan Atçıları Spor Kulübü işbirliğiyle Kum mevkisinde kurulan özel parkurda gerçekleştirildi.

Yarışmaya yurdun farklı bölgelerinden katılan 97 at, toplam 9 kategoride mücadele etti. Etkinliği yaklaşık 6 bin kişi yerinde izledi.

Baş kategoride Zekiler Gıda'ya ait Timur rakiplerini geride bırakarak şampiyonluğa ulaştı.

Diğer kategorilerde birincilik elde eden sporcular ve atlar şunlar oldu: Başaltı: Selahattin Güzel'in atı Son İmparator; Büyük Orta: Zekiler Gıda'nın atı Haskan; Küçük Orta: Gündoğdular Et'in atı Lider; Deste: Halil İbrahim Kılıçkezmez'in atı Joker; Dörtlü Taylar: Fırat Özatlar'ın atı İmparator; Üçlü Taylar: Zekiler Gıda'nın atı Reis; İthal A: Erol Kaygısız'ın atı Çakırbey; İthal B: Nazım Sunar'ın atı Maverick.

Dereceye giren sporculara ödülleri törenle verildi. Etkinlik kapsamında ayrıca çocuklara at sevgisini aşılamak amacıyla ücretsiz at binme imkanı da sunuldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 16. Manavgat Side Geleneksel Rahvan At Yarışları yapıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 16. Manavgat Side Geleneksel Rahvan At Yarışları yapıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 16. Manavgat Side Geleneksel Rahvan At Yarışları yapıldı.

İLGİLİ HABERLER

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Antalya-Alanya'da
2
Göztepe, Kayserispor Maçına Hazır
3
Cumhurbaşkanlığı Kupası Tenis Turnuvası: Çağla Büyükakçay ve Mert Alkaya Şampiyon
4
Fenerbahçe Medicana 3-1 Aras Spor — Vodafone Sultanlar Ligi İlk Hafta
5
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: 5. Hafta - 6 Maç Tamamlandı
6
Beşiktaş Vaclav Cerny'i Resmen Açıkladı: 193. Yabancı Futbolcu
7
Edson Alvarez İstanbul'da: Fenerbahçe için geldi

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?