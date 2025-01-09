Karşıyaka'da Şok Ayrılık: Ufuk Sarıca Görevini Bıraktı

Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, kulüp yönetimiyle yapılan görüşmeler sonucunda görevini bıraktığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 00:09
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 00:20
Karşıyaka'da Şok Ayrılık: Ufuk Sarıca Görevini Bıraktı

Karşıyaka'da Başantrenör Ufuk Sarıca Görevine Son Verdi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin önemli ekiplerinden Karşıyaka, başantrenör Ufuk Sarıca ile yollarını ayırdı. Sarıca'nın ayrılığı, Yunanistan'ın Promitheas Patras takımına karşı oynanan Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabı ilk maçından sonra resmi olarak açıklandı. Bu maçta Karşıyaka, rakibine 81-77'lik skorla mağlup oldu.

Sarıca'dan Açıklama

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Sarıca, çok sayıda eksik ile mücadele ettiklerini ve kısıtlı bir kadro ile sahada yer aldıklarını ifade etti. Güçlü bir rakibe karşı iyi bir performans sergilediklerini vurgulayan Sarıca, son anda maçı kaybettikleri için üzüntü duyduğunu belirtti.

Sarıca, açıklamasında şunları kaydetti: "Rakibimizi tebrik ediyorum ama oyuncularıma da bugünkü enerjileri için teşekkür ediyorum. Ancak üzülerek belirtmek isterim ki, kulübümüzün içerisine bulunduğu koşullar ve şartlar nedeniyle yaklaşık 5 yıldır onur ve gururla sürdürdüğüm başantrenörlük görevine, kulüp yönetimiyle görüştükten sonra karşılıklı anlaşarak son veriyorum."

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da başantrenör Ufuk Sarıca, Basketbol...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da başantrenör Ufuk Sarıca, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabı ilk maçında Yunanistan'ın Promitheas Patras takımına 81-77 yenildikleri maçın ardından görevini bıraktı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da başantrenör Ufuk Sarıca, Basketbol...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da başantrenör Ufuk Sarıca, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabı ilk maçında Yunanistan'ın Promitheas Patras takımına 81-77 yenildikleri maçın ardından görevini bıraktı.

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