Kubilayhan Yücel: 'Az hata yapsak galibiyet içten bile değildi' — Adana Demirspor 3-3 Hatayspor

Kubilayhan Yücel: "Az hata yapsak galibiyet içten bile değildi"

Trendyol 1. Lig’in 15. haftasında, Adana Demirspor sahasında Atakaş Hatayspor ile 3-3 berabere kaldı.

Teknik direktörün maç değerlendirmesi

Adana Demirspor Teknik Direktörü Kubilayhan Yücel, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında takımının mücadelesini övdü ve sonuca üzüldüğünü söyledi.

Yücel, "Oyuncularımız iyi mücadele etti. Kazanabileceğimiz bir maçı berabere bitirmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Çocuklar çok arzulu ve istekli bir futbol sergilediler. Oyuna gayet iyi başladık, iyi futbol oynadık. Oyundan memnunum. Biraz daha dikkatli olabilsek, daha az hata yapsak galibiyet içten bile değildi" dedi.

TRENDYOL 1.LİG EKİPLERİNDEN ADANA DEMİRSPOR’UN TEKNİK DİREKTÖRÜ KUBİLAYHAN YÜCEL," ÇOCUKLAR ÇOK ARZULU VE İSTEKLİ BİR FUTBOL SERGİLEDİLER" DEDİ.