Kubilayhan Yücel: 'Az hata yapsak galibiyet içten bile değildi' — Adana Demirspor 3-3 Hatayspor

Adana Demirspor Teknik Direktörü Kubilayhan Yücel, Atakaş Hatayspor'la 3-3 biten maç sonrası, "Az hata yapsak galibiyet içten bile değildi" dedi.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 22:58
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 22:58
Trendyol 1. Lig’in 15. haftasında, Adana Demirspor sahasında Atakaş Hatayspor ile 3-3 berabere kaldı.

Teknik direktörün maç değerlendirmesi

Adana Demirspor Teknik Direktörü Kubilayhan Yücel, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında takımının mücadelesini övdü ve sonuca üzüldüğünü söyledi.

Yücel, "Oyuncularımız iyi mücadele etti. Kazanabileceğimiz bir maçı berabere bitirmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Çocuklar çok arzulu ve istekli bir futbol sergilediler. Oyuna gayet iyi başladık, iyi futbol oynadık. Oyundan memnunum. Biraz daha dikkatli olabilsek, daha az hata yapsak galibiyet içten bile değildi" dedi.

