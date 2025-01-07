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2025 Hokey Faaliyet Takvimi Açıklandı: Önemli Şampiyonalar Bekliyor

Türkiye Hokey Federasyonu, 2025 faaliyet takvimini duyurdu. Polonya ve İsviçre'de önemli şampiyonalar düzenlenecek.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 17:53
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 17:53
2025 Hokey Faaliyet Takvimi Açıklandı: Önemli Şampiyonalar Bekliyor

2025 Hokey Faaliyet Takvimi Duyuruldu

Türkiye Hokey Federasyonu, 2025 yılına ait faaliyet takvimini resmi olarak açıkladı. Bu yıl içinde, hem kadınlar hem de erkekler kategorilerinde önemli şampiyonalar gerçekleştirilecek.

Yılın İlk Şampiyonaları

Faaliyet programına göre, 21 Yaş Altı Kadınlar Salon Hokeyi Avrupa Şampiyonası 10-12 Ocak 2025 tarihleri arasında Polonya'da düzenlenecek. Ardından, 17-19 Ocak tarihlerinde İsviçre'de 21 Yaş Altı Erkekler Salon Hokeyi Avrupa Şampiyonası gerçekleştirilecek.

Türkiye Şampiyonaları

Türkiye şampiyonalarının hem kadın hem de erkek süper finalleri 24-27 Ocak tarihleri arasında Amasya'da yapılacak.

Uluslararası Turnuvalar

Salon Hokeyi Kadınlar Avrupa Kupası 14-16 Şubat tarihlerinde Litvanya'da, Salon Hokeyi Erkekler Avrupa Kupası ise 21-23 Şubat tarihlerinde İsviçre'de çeşitli organizasyonlarla gerçekleşecek.

Süper Lig Müsabakaları ve Diğer Etkinlikler

Süper Lig play-out müsabakaları, erkek ve kadın takımları için 19-23 Mayıs tarihlerinde Gaziantep'te yapılacak. Ek olarak, Kadınlar Avrupa Hokey Şampiyonası III 29 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında Alanya'da organize edilecek.

Önümüzdeki dönem, Türkiye hokeyi için heyecan verici bir yıl olacak. Sporcular ve takımlar, uluslararası arenada başarılı olmak için hazırlıklarına hız verecekler.

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