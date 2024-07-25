19 Yaş Altı Milli Takım, Norveç'e Play-Off'ta Elendi

19 Yaş Altı Futbol Milli Takımı Norveç'i Ağırladı

20 Yaş Altı Dünya Kupası play-off karşılaşmasında, 19 Yaş Altı Futbol Milli Takımımız, Norveç ekibi ile zorlu bir mücadeleye girdi. Maç, Belfast'ta bulunan Seaview Stadı'nda gerçekleşti.

Karşılaşmanın Gelişimi

Karşılaşmanın 16. dakikasında Norveç, Rasmus Holten'in attığı gol ile öne geçti. Ancak Ay-yıldızlılarımız, maçın 81. dakikasında İsak Vural'ın etkili bir golüyle eşitliği sağladı.

Penaltı Atışları ve Sonuç

Normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 berabere biten karşılaşmanın ardından, penaltı atışlarına geçildi. Yoğun tension altında gerçekleşen penaltılarda, takımımız rakibine 10-9 mağlup oldu. Bu sonuç, Norveç'in önümüzdeki 2025 Mart'ında Şili'de gerçekleştirilecek 20 Yaş Altı Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmasına yol açtı.