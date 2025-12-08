DOLAR
Aydın'da İlkokullarda Erken Yaşta Spor Kültürü Aşılanıyor

Aydın'da ilkokullarda düzenlenen spor etkinlikleriyle çocuklara erken yaşta spor kültürü kazandırılıyor; programlar il genelinde planlı şekilde sürüyor.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 11:48
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 11:48
Aydın'da İlkokullarda Erken Yaşta Spor Kültürü Aşılanıyor

Aydın'da İlkokullarda Erken Yaşta Spor Kültürü Aşılanıyor

Çocukların fiziksel gelişimi ve spor bilinci için kapsamlı etkinlikler

Aydın'da, ilkokul öğrencilerinin fiziksel gelişimini desteklemek ve sporu sevdirmek amacıyla düzenlenen spor branşlarına yönelik etkinlikler aralıksız şekilde devam ediyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, farklı branşlarda hazırlanan programların öğrencilerin fiziksel kapasitesini artırdığı ve sporu günlük yaşamın doğal bir parçası haline getirmeyi hedeflediği belirtildi.

Açıklamada, çocukların erken yaşta sporla tanışmasının ilerleyen dönemlerde daha sağlıklı ve bilinçli bir spor kültürü oluşturmakta önemli rol oynadığı vurgulandı. Programların il genelinde planlı şekilde devam ettiği kaydedilirken, okul yönetimleri ve öğretmenlerin de çalışmalara aktif destek verdiği ifade edildi.

Yetkililer, yapılan etkinliklerin yalnızca fiziksel gelişimi değil aynı zamanda disiplin, takım ruhu ve yaşam boyu spor alışkanlığı kazandırma açısından da katkı sağladığını dile getirdi.

