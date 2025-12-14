Trendyol Süper Lig: Trabzonspor 3-3 Beşiktaş
Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Orkun Kökçü’nün pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Cerny’nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onana’dan döndü.
50. dakikada Ozan Tufan’ın sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Augusto’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.
63. dakikada Zubkov’un ceza sahası dışında sert vuruşunda Oulai’ye çarpan meşin yuvarlak yön değiştirerek ağlara gitti. 2-3
71. dakikada Bouchouari’nin uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Ersin Destenoğlu’nda kaldı.
81. dakikada Oulai’nin ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.
84. dakikada Oulai’nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Zubkov’un ayağının içiyle düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ersin Destenoğlu’nun sağından ağlarla buluştu. 3-3
90. dakikada Zubkov’un vuruşunda kaleci Ersin’den dönen topu kale önünde bulunan Augusto tamamlamak istedi. Yine Ersin’in müdahalesiyle meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.
Hakemler
Hakem: Ali Şansalan, Hakan Yemişken, Mustafa Savranlar
Trabzonspor
Onana, Ozan Tufan, Serdar Saatçi (Savic dk. 46), Batagov, Mustafa Eskihellaç (Arif Boşluk dk. 84), Folcarelli (Bouchouari dk. 70), Olulai, Zubkov, Olaigbe (Sikan dk. 46), Muçi, Augusto
Yedekler: Onaralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Okay Yokuşlu, Onuaralp Çakıroğlu, Cihan Çanak, Taha Emre İnce
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Beşiktaş
Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağ, Paulsita, Emirhan Topçu, Djalo, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü (Demir Ege Tıknaz dk. 73), Rashica (Jurasek dk. 76), Cerny (Taylan Bulut dk. 90), Bilal Toure, Tammy Abraham
Yedekler: Mert Günok, Salih Uçan, Felix Uduokhai, Kartlay Yılmaz, Necip Uysal, Rıdvan Yılmaz, Devrim Şahin
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Goller ve Kartlar
Goller: Abraham (dk. 18) Cerny (dk. 22 ve 31), Muçi (dk. 25), Oulai (dk. 63), Zubkov (dk. 84)
Kırmızı kart: Bilal Toure (dk. 31)
Sarı kartlar: Emirhan Topçu, Orkun Kökçü, Enis Destenoğlu, Djalo, Abraham (Beşiktaş) , Mustafa Eskihellaç , Zubkov (Trabzonspor)
