Trendyol Süper Lig: Trabzonspor 3-3 Beşiktaş

Trendyol Süper Lig 16. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş 3-3 berabere kaldı; maçta Abraham, Cerny, Muçi, Oulai ve Zubkov skoru belirledi.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 23:00
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 23:00
Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Orkun Kökçü’nün pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Cerny’nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onana’dan döndü.

50. dakikada Ozan Tufan’ın sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Augusto’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

63. dakikada Zubkov’un ceza sahası dışında sert vuruşunda Oulai’ye çarpan meşin yuvarlak yön değiştirerek ağlara gitti. 2-3

71. dakikada Bouchouari’nin uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Ersin Destenoğlu’nda kaldı.

81. dakikada Oulai’nin ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

84. dakikada Oulai’nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Zubkov’un ayağının içiyle düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ersin Destenoğlu’nun sağından ağlarla buluştu. 3-3

90. dakikada Zubkov’un vuruşunda kaleci Ersin’den dönen topu kale önünde bulunan Augusto tamamlamak istedi. Yine Ersin’in müdahalesiyle meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.

Hakemler

Hakem: Ali Şansalan, Hakan Yemişken, Mustafa Savranlar

Trabzonspor

Onana, Ozan Tufan, Serdar Saatçi (Savic dk. 46), Batagov, Mustafa Eskihellaç (Arif Boşluk dk. 84), Folcarelli (Bouchouari dk. 70), Olulai, Zubkov, Olaigbe (Sikan dk. 46), Muçi, Augusto

Yedekler: Onaralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Okay Yokuşlu, Onuaralp Çakıroğlu, Cihan Çanak, Taha Emre İnce

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Beşiktaş

Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağ, Paulsita, Emirhan Topçu, Djalo, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü (Demir Ege Tıknaz dk. 73), Rashica (Jurasek dk. 76), Cerny (Taylan Bulut dk. 90), Bilal Toure, Tammy Abraham

Yedekler: Mert Günok, Salih Uçan, Felix Uduokhai, Kartlay Yılmaz, Necip Uysal, Rıdvan Yılmaz, Devrim Şahin

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller ve Kartlar

Goller: Abraham (dk. 18) Cerny (dk. 22 ve 31), Muçi (dk. 25), Oulai (dk. 63), Zubkov (dk. 84)

Kırmızı kart: Bilal Toure (dk. 31)

Sarı kartlar: Emirhan Topçu, Orkun Kökçü, Enis Destenoğlu, Djalo, Abraham (Beşiktaş) , Mustafa Eskihellaç , Zubkov (Trabzonspor)

