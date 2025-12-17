PSG, 2025 FIFA Kıtalararası Kupa'nın Sahibi: Penaltılarla Şampiyon

PSG, 2025 FIFA Kıtalararası Kupa'nın sahibi

Paris Saint-Germain, 2025 FIFA Kıtalararası Kupa finalinde Brezilya temsilcisi Flamengo'yu penaltı atışlarıyla mağlup ederek şampiyon oldu.

Maç Özeti

Final, Katar'ın Al Rayyan şehrindeki Ahmad bin Ali Stadı'nda oynandı. 38. dakikada Fransız ekibi, Khvicha Kvaratskhelia ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Flamengo, 62. dakikada Jorginho'nun penaltı golüyle eşitliği yakaladı. Normal süre ve uzatma bölümleri 1-1 sona erdi; uzatmalarda da gol olmayınca seri penaltı atışlarına geçildi.

Penaltı atışlarında rakibine 2-1 üstünlük kuran PSG, 2025 FIFA Kıtalararası Kupa şampiyonluğunu elde etti.

