Yenişehir Belediyespor Bursa'da Her Branşta Zirveye Koşuyor

İlçe Desteği ve Hedefler

Yenişehir Belediyespor bünyesindeki futbol, voleybol ve altyapı takımları, art arda gelen başarılarla ilçede spora desteği artırdı. İlçe sakinleri maçlara yoğun ilgi gösteriyor ve takımlarını destekliyor.

Takımın hedefleri arasında 1. Lig ve BAL Ligi yer alıyor; mevcut lig konumları ve altyapı başarısı kulübün yükselişini hızlandırıyor.

Başkan Koray Aydın'ın Sözleri

Koray Aydın şunları söyledi:

"Amatör spor kulüpleri her açıdan zor olan spor dallarıdır. Maddiyat sorumluluk zaman gerektiren iştir. En önemlisi gönül işidir, sevda işidir. Bizimde sevdamız Yenişehir Belediyespor’dur. Önceliğimiz gençler, miniklerimiz onlara sporu sevdirmek için elimizden gelenin en iyisini yapmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu yıl kurduğumuz 2.lig erkekler gurubunda oynayan takımızın hedefi 1.lige çıkmak. Şuanda 2. sırada liderle aramızda 1 puan var. Oyuncularımız maddi manevi büyük fedakârlıkla mücadele ediyorlar. Play-oflara kalarak 1. olacağız. Ardından da1. lige çıkacağız"

Aydın ayrıca, "Süper Amatör Lig’de mücadele eden Yenişehir Belediyespor’da hedefimiz BAL Ligi’ne çıkmak. Takımımız şuanda zirveye oynuyor. Bu yıl liglere katılan U-14 ve U-16 takımlarımız liglerinde gösterdikleri başarıyla Türkiye Şampiyonası Play-off maçlarına katılmaya hak kazandılar. Her alanda başarıya koşuyoruz. Çünkü biz büyük bir aileyiz. Emek veren herkese teşekkür ediyorum. Biz spor şehir olacağız"

YENİŞEHİR BELEDİYESPOR BÜNYESİNDEKİ FUTBOL, VOLEYBOL VE ALT YAPI GURUPLARINDAKİ SPORCULAR, BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞUYOR.