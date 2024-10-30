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2024 Extreme Kupası Çorlu'da Başlıyor

2024 Extreme Kupası'nın dördüncü ayağı, 2-3 Kasım tarihlerinde Çorlu'da gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 15:18
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 15:18
2024 Extreme Kupası Çorlu'da Başlıyor

2024 Extreme Kupası Çorlu'da gerçekleştirilecek

Otomobil sporları tutkunları, 2024 Extreme Kupası'nın dördüncü ayağını heyecanla bekliyor. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun yapmış olduğu duyuruya göre, bu heyecan dolu organizasyon 2-3 Kasım tarihlerinde Çorlu'da gerçekleştirilecek.

Yarışmanın Detayları

Etkinlik, Şahpaz Offroad Parkuru'nda yer alacak. Günü 2 Kasım Cumartesi günü saat 13.00'de başlayacak olan organizasyon, konvansiyonel şasiye sahip araçların TR1 sınıfında ve özel olarak hazırlanmış şasiye sahip araçların TR2 sınıfında yarışacağı bir formatta düzenlenecek.

Yarışmanın Akışı

Yarışmaya katılan ekipler, 3 Kasım Pazar sabahı, saat 10.00'dan itibaren 13 zorlu kapıyı hızla geçmeye çalışacak. Yarışmanın sonunda ise, saat 18.00'de parkurda ödül töreni gerçekleştirilecek.

Otomobil sporları ve offroad tutkunları için bu organizasyon, kaçırılmaması gereken bir fırsat sunuyor.

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