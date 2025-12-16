DOLAR
Kerem Daran milli takım seçmelerine katılma hakkı kazandı

Kırşehirli yüzücü Kerem Daran, Trabzon ve Adana'daki başarılarıyla 50 ve 100 m kurbağalamada birincilik elde edip Antalya'daki milli takım seçmelerine katılma hakkı kazandı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 12:09
KIRŞEHİR (İHA)

Kırşehir Gençlik Spor Yüzme Kulübü sporcusu Kerem Daran, yüzme kariyerinde önemli bir başarı daha elde ederek milli takım yolunda önemli bir adım attı.

Trabzon’da düzenlenen Vedia Nil Apak Türkiye Yüzme Şampiyonasında en iyi derecesini (best) yapan genç sporcu, başarılı performansını Adana’da da sürdürdü.

Kerem Daran, Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmesi Kulüpler Arası Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası ve Performans Tespit İl Yarışlarında mücadele ederek 50 metre ve 100 metre kurbağalama branşlarında birincilik elde etti.

Bu sonuçlarla Daran, Antalya’da düzenlenecek Türkiye Yıldız-Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmesine katılma hakkı kazandı.

