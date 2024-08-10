2024 Paris Olimpiyat Oyunları: Kadınlar 57 Kiloda Altın Madalya Japonya'nın

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Güreş Heyecanı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kapsamındaki güreş müsabakalarının kadınlar 57 kilo finalinde, Japon sporcu Tsugumi Sakurai, olağanüstü bir performans sergileyerek altın madalya kazandı.

Final Mücadelesi

Champ de Mars Arena'da gerçekleşen finalde, Moldovalı güreşçi Anastasia Nichita ile karşılaşan Sakurai, zorlu bir mücadele sonunda galip gelerek podyumun zirvesine çıktı.

Bronz Madalyalar Kimin Olacak?

Bu kategorinin bronz madalyaları ise ABD'li Helen Louise Maroulis ile Çin'li Kexin Hong arasında paylaşıldı. Her iki sporcu da madalyalarını elde etmenin sevincini yaşadı.