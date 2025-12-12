UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe, Brann'ı 4-0 Yendi

UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında Fenerbahçe, Norveç deplasmanında Brann'ı 4-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde Talisca üç golle maçın yıldızı olurken, Kerem Aktürkoğlu da erken dakikalarda skoru açtı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada savunmanın arkasına atılan topla buluşan Nene, kaleci Dyngeland ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu attı; Dyngeland gole izin vermedi.

65. dakikada sol kanattan Levent Mercan'ın ortasında kale önünde Talisca'nın kafa vuruşu ağlarla buluştu. 0-4

87. dakikada Nene’nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda top farklı şekilde dışarı çıktı.

Maçın detayları

Stat: Brann

Hakemler: Willy Delajod, Erwan Finjean, Valentin Evrard

Goller: Kerem Aktürkoğlu (dk. 5), Talisca (dk. 36, 44, 65) (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Helland (dk. 18) (Brann)

Sarı kartlar: Freyr Alexandersson (Teknik Direktör) (Brann), Archie Brown (Fenerbahçe)

Kadrolar

Brann: Dyngeland, De Roeve (Mads Hansen dk. 83), Pallesen, Helland, Dragsnes, Kornvig, Sorensen, Pedersen (Japhet Sery dk. 26), Mathisen (Nana Boakye dk. 67), Castro (Markus Haaland dk. 67), Holm (Mads Sande dk. 84)

Yedekler: Tom Bramel, Mathias Klausen, Joachim Soltvedt, Lars Remmem, Bard Fine

Teknik Direktör: Freyr Alexandersson

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Milan Skriniar (Kamil Efe Üregen dk. 85), Jayden Oosterwolde, Archie Brown (Levent Mercan dk. 61), Fred, İsmail Yüksek (Yiğit Efe Demir dk. 61), Nene, Kerem Aktürkoğlu (Oğuz Aydın dk. 73), Talisca (Sebastian Szymanski dk. 73), Youssef En-Nesyri

Yedekler: Tarık Çetin, İrfan Can Eğribayat, Edson Alvarez, Haydar Karataş

Teknik Direktör: Domenico Tedesco

