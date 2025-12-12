DOLAR
42,59 -0,2%
EURO
49,96 -0,06%
ALTIN
5.867,66 -0,27%
BITCOIN
3.930.093,73 -0,8%

UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe, Brann'ı 4-0 Yendi

UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında Fenerbahçe, Norveç'te Brann'ı 4-0 yendi; Talisca hat-trick yaptı, Helland kırmızı kart gördü.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 01:01
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 01:09
UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe, Brann'ı 4-0 Yendi

UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe, Brann'ı 4-0 Yendi

UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında Fenerbahçe, Norveç deplasmanında Brann'ı 4-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde Talisca üç golle maçın yıldızı olurken, Kerem Aktürkoğlu da erken dakikalarda skoru açtı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada savunmanın arkasına atılan topla buluşan Nene, kaleci Dyngeland ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu attı; Dyngeland gole izin vermedi.

65. dakikada sol kanattan Levent Mercan'ın ortasında kale önünde Talisca'nın kafa vuruşu ağlarla buluştu. 0-4

87. dakikada Nene’nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda top farklı şekilde dışarı çıktı.

Maçın detayları

Stat: Brann

Hakemler: Willy Delajod, Erwan Finjean, Valentin Evrard

Goller: Kerem Aktürkoğlu (dk. 5), Talisca (dk. 36, 44, 65) (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Helland (dk. 18) (Brann)

Sarı kartlar: Freyr Alexandersson (Teknik Direktör) (Brann), Archie Brown (Fenerbahçe)

Kadrolar

Brann: Dyngeland, De Roeve (Mads Hansen dk. 83), Pallesen, Helland, Dragsnes, Kornvig, Sorensen, Pedersen (Japhet Sery dk. 26), Mathisen (Nana Boakye dk. 67), Castro (Markus Haaland dk. 67), Holm (Mads Sande dk. 84)

Yedekler: Tom Bramel, Mathias Klausen, Joachim Soltvedt, Lars Remmem, Bard Fine

Teknik Direktör: Freyr Alexandersson

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Milan Skriniar (Kamil Efe Üregen dk. 85), Jayden Oosterwolde, Archie Brown (Levent Mercan dk. 61), Fred, İsmail Yüksek (Yiğit Efe Demir dk. 61), Nene, Kerem Aktürkoğlu (Oğuz Aydın dk. 73), Talisca (Sebastian Szymanski dk. 73), Youssef En-Nesyri

Yedekler: Tarık Çetin, İrfan Can Eğribayat, Edson Alvarez, Haydar Karataş

Teknik Direktör: Domenico Tedesco

UEFA AVRUPA LİGİ'NİN 6. HAFTASINDA FENERBAHÇE, NORVEÇ DEPLASMANINDA BRANN'I 4-0 MAĞLUP ETTİ.

UEFA AVRUPA LİGİ'NİN 6. HAFTASINDA FENERBAHÇE, NORVEÇ DEPLASMANINDA BRANN'I 4-0 MAĞLUP ETTİ.

UEFA AVRUPA LİGİ'NİN 6. HAFTASINDA FENERBAHÇE, NORVEÇ DEPLASMANINDA BRANN'I 4-0 MAĞLUP ETTİ.

İLGİLİ HABERLER

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe, Brann'ı 4-0 Yendi
2
Develi'de Liselerarası Ağırsıklet Baş Pehlivanları Müsabakaları — Muammer Kocatürk Lisesi Zirvede
3
Ömer Erdoğan: "Pozisyonları Değerlendiremedik, Galibiyeti Kovaladık"
4
UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe, Brann Deplasmanında İlk Yarıyı 3-0 Önde Tamamladı
5
AEK Atina, Samsunspor'u 2-1 Yendi — Marco Nikolic: "Lider bir takımı yendiğimiz için mutluyuz"
6
UEFA Konferans Ligi: Samsunspor 1-2 AEK Atina
7
Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonası'nda Türk finali: Uzunçavdar altın, Kavukcuoğlu gümüş

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?