DOLAR
42,71 0,01%
EURO
50,18 0,04%
ALTIN
5.966,24 -0,1%
BITCOIN
3.664.986,62 0,31%

Joao Pereira: "Çok önemli bir galibiyet aldık" — Alanyaspor 1-0 Trabzonspor

Joao Pereira, Ziraat Türkiye Kupası'nda Corendon Alanyaspor'un deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 yendiğini, savunma disiplini ve oyuncuların fedakârlığını övdü.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 23:37
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 23:37
Joao Pereira: "Çok önemli bir galibiyet aldık" — Alanyaspor 1-0 Trabzonspor

Joao Pereira: "Çok önemli bir galibiyet aldık" — Alanyaspor 1-0 Trabzonspor

Antalyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Corendon Alanyaspor'un deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Maç değerlendirmesi

Pereira, "Maça iyi başladık. İyi pozisyonlar bulduk ve bunların sonucunda golü attık. Bu maçta gol bulmak bizim için çok önemliydi çünkü son haftalarda gol atmakta sıkıntı yaşıyorduk. İlk yarıda oyunu iyi kontrol ettik" dedi.

İkinci yarının hikayesini anlatarak, "Rakibimiz gol bulmak için önde baskı yaptı, hücum hattına daha fazla oyuncu aldı. Bu nedenle çıkmakta zorlandık ve bazı pozisyonlar verdik. Trabzonspor kaliteli bir takım. Buna rağmen gol yemeden tamamladığımız üçüncü maç oldu. Bu da defansif organizasyonumuz adına bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı.

Pereira, "Son 15-20 dakikada oldukça zorlandık ancak iyi bir sonuç aldık. Gol attığınızda maçı kazanmaya her zaman daha yakın olursunuz" diye ekledi.

Oyuncu performansları

Portekizli teknik adam oyuncularını övdü: "Bireysel isimlerden çok bahsetmem ama bugün iyi oynayan oyuncularım vardı. Ligde az süre alan oyuncularım sahaya çıktı. Efecan, bacağındaki ağrıya rağmen iyi bir performans sergiledi. Güven Yalçın hem iyi oynadı hem de golünü attı. İbrahim Kaya ise kendi pozisyonunda olmamasına rağmen iyi mücadele etti. Gösterdikleri fedakârlıktan dolayı hepsini tebrik ediyorum"

Pereira son olarak, "Bugün iyi bir galibiyet aldık ancak hafta sonu bizim için çok önemli bir maç daha var. Şimdi tamamen ona odaklanmamız gerekiyor. Bu maçı da kazanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Antalyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada, alınan...

Antalyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada, alınan galibiyetin kendileri adına son derece değerli olduğunu söyledi.

İLGİLİ HABERLER

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe, Brann'ı 4-0 Yendi
2
UEFA Şampiyonlar Ligi: Monaco 1-0 Galatasaray — Balogun'un Golü
3
Kayserispor, 5 Maçtır Galibiyet Hasreti Çekiyor
4
Eyüp Gözgeç Türkiye Boks Federasyonu Başkanlığına Yeniden Aday
5
Fatih Tekke: "Kaybettiğimiz için üzgünüz" — Trabzonspor, Alanyaspor Mağlubiyeti
6
Joao Pereira: "Çok önemli bir galibiyet aldık" — Alanyaspor 1-0 Trabzonspor
7
Eminoğlu Muş’ta Gençlerle Sporda Geleceği Konuştu

31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor