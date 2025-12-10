DOLAR
42,51 -0,06%
EURO
49,27 -0,41%
ALTIN
5.758,68 0,09%
BITCOIN
3.934.174,02 0,53%

UEFA Şampiyonlar Ligi: Monaco 1-0 Galatasaray — Balogun'un Golü

UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Monaco’ya 1-0 yenildi; Balogun'un 68. dakikadaki golü maçın tek sayısı oldu.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 01:08
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 01:23
UEFA Şampiyonlar Ligi: Monaco 1-0 Galatasaray — Balogun'un Golü

UEFA Şampiyonlar Ligi: Monaco 1-0 Galatasaray — Balogun'un Golü

UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Fransız ekibi Monaco’ya 1-0 mağlup oldu. Maçın tek golünü 68. dakikada Balogun kaydetti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Minamino kale önünde Davinson Sanchez’in müdahalesiyle yer kaldı. VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Danny Makkelie penaltı noktasını gösterdi.

50. dakikada penaltıda topun başına geçen Denis Zakaria’nın vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır penaltıyı ayaklarıyla çıkardı.

57. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Barış Alper Yılmaz’ın pasında ceza sahası içine girer girmez Victor Osimhen’in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağ tarafından dışarıya gitti.

59. dakikada sol taraftan ceza sahası içine sarkan Minamino’nun pasında kale önünde bulunan Balogun’un yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak sol taraftan dışarıya çıktı.

62. dakikada Minamino’nun pasında Abdülkerim Bardakcı’dan sıyrılan Balogun’un sağ taraftan ceza sahası içine girip, yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

68. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda kale önünde oluşan karambolde Balogun’un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

79. dakikada sol kanattan Barış Alper Yılmaz’ın pasında defansın uzaklaştırdığı topa ceza sahası dışından Gabriel Sara’nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak sol taraftan dışarı çıktı.

Stat ve hakemler

Stat: II. Louis

Hakemler: Danny Makkelie, Hessel Steegstra, Jan de Vries

Kadrolar

Monaco: Hradecky, Vanderson, Thilo Kehrer, Mohammed Salisu, Caio Henrique, Denis Zakaria, Lamine Camara, Akliouche, Minamino (Jordan Teze dk. 75), Aleksandr Golovin (Ouattara dk. 82), Balogun (Mika Biereth dk. 86)

Yedekler: Philipp Köhn, Yann Lienard, Paul Pogba, Idumbo Muzambo, Ilenikhena, Lucas Michal, Mamadou Coulibaly

Teknik Direktör: Sebastien Pocognoli

Galatasaray: Uğurcan Çakır (Günay Güvenç dk. 68), Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs (Mauro Icardi dk. 79), Lucas Torreira, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan (Yunus Akgün dk. 63), Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen

Yedekler: Batuhan Şen, Berkan Kutlu, Furkan Koçak, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir, Yusuf Kahraman, Ege Araç, Eyüp Can Karasu, Çağrı Hakan Balta

Teknik Direktör: Okan Buruk

Sonuç ve disiplin

Gol: Balogun (dk. 68) (Monaco)

Sarı kartlar: Davinson Sanchez, Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray)

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 6. HAFTASINDA GALATASARAY, DEPLASMANDA KARŞILAŞTIĞI FRANSIZ EKİBİ MONACO'YA...

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 6. HAFTASINDA GALATASARAY, DEPLASMANDA KARŞILAŞTIĞI FRANSIZ EKİBİ MONACO'YA 1-0 MAĞLUP OLDU.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 6. HAFTASINDA GALATASARAY, DEPLASMANDA KARŞILAŞTIĞI FRANSIZ EKİBİ MONACO'YA...

İLGİLİ HABERLER

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
UEFA Şampiyonlar Ligi: Monaco 1-0 Galatasaray — Balogun'un Golü
2
Trendyol Süper Lig 17. Hafta Programı Açıklandı
3
Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 23 Aralık 20.30'da
4
Türkiye U17 Milli Boks Takımı Kienbaum'da: 26 Sporcu ile Şampiyonaya Hazır
5
Türkiye - Romanya maçı Beşiktaş Park’ta
6
Pamukkale Beşiktaş Futbol Okulu'ndan 9 Genç İzmir Seçmelerine Davet Edildi
7
Elazığ dartta Türkiye 3'üncüsü oldu

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi