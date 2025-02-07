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2025 NBA All-Star'da Üç Takım Kadrosu Açıklandı

2025 NBA All-Star organizasyonunda yer alacak üç takımın kadrosu açıklandı. Alperen Şengün, büyük yıldızlarla aynı takımda yer alacak.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 14:46
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 14:46
2025 NBA All-Star'da Üç Takım Kadrosu Açıklandı

2025 NBA All-Star Takımları Açıklandı

2025 NBA All-Star organizasyonu için üç takımın kadrosu belli oldu. NBA yorumcuları ve takım genel menajerleri, katılacak 24 oyuncudan sekizer kişiyi seçti.

Alperen Şengün Chuck Takımı'nda

22 yaşındaki milli basketbolcu Alperen Şengün, Chuck Takımı'nda büyük yıldızlar Nikola Jokic ve Giannis Antetokounmpo ile birlikte sahaya çıkacak. Takımda ayrıca Shai Gilgeous-Alexander, Victor Wembanyama, Pascal Siakam, Karl-Anthony Towns ve Donovan Mitchell gibi isimler yer alıyor.

Öne Çıkan Takımlar

2025 NBA All-Star organizasyonunun yapılacağı tarih 16 Şubat olarak belirlendi. San Francisco'daki Chase Center'da düzenlenecek etkinlik, bu yıl dört takım ve üç maçlık mini bir turnuva şeklinde gerçekleştirilecek.

İlk olarak açıklanan takımlar ve oyuncu listeleri şu şekilde:

  • Shaq Takımı: LeBron James, Stephen Curry, Anthony Davis, Jayson Tatum, Kevin Durant, Damian Lillard, James Harden, Jaylen Brown
  • Kenny Takımı: Anthony Edwards, Jalen Brunson, Jaren Jackson, Jalen Williams, Darius Garland, Evan Mobley, Cade Cunningham, Tyler Herro
  • Chuck Takımı: Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, Shai Gilgeous-Alexander, Victor Wembanyama, Pascal Siakam, Alperen Şengün, Karl-Anthony Towns, Donovan Mitchell

Yükselen Yıldızlar Maçı

Organizasyon kapsamında ayrıca Candace Takımı da oluşturulacak. Bu takım, NBA 2025 All-Star organizasyonu içindeki "Yükselen Yıldızlar" maçında, 15 Şubat günü gerçekleştirilecek üç maçta şekillenecek. Toplamda 28 basketbolcu yer alacak ve bu süreçte şampiyon olan takım, NBA All-Star karşılaşmasına katılma hakkı kazanacak.

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