Shakhtar Donetsk - Bayern Münih Maçının Hakemi Halil Umut Meler

Shakhtar Donetsk - Bayern Münih Maçına Hazırlık

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında, Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımı ile Almanya'nın Bayern Münih takımı karşı karşıya gelecek. Maç, 10 Aralık Salı günü oynanacak ve Gelsenkirchen'deki Arena AufSchalke'de gerçekleşecek.

Hakem ve Yardımcıları

Bu önemli karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Serkan Olguncan üstlenecek. Dördüncü hakem olarak ise Arda Kardeşler görev alacak.

Halil Umut Meler'in Deneyimi

Halil Umut Meler, 4 sezondur görev aldığı Şampiyonlar Ligi'nde toplamda 13. kez düdük çalacak. Bu maç, Meler için uluslararası arenada önemli bir deneyim olacak.