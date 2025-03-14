Galatasaray, Antalyaspor'u Farklı Geçerek Namağlup Unvanını Sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig 28. haftasında Antalyaspor'u 4-0 yenerek liderliğini pekiştirdi. Victor Osimhen, hat-trick yaptı.

Yayın Tarihi: 14.03.2025 22:54
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 22:54
Galatasaray, Antalyaspor'u Farklı Geçerek Namağlup Unvanını Sürdürdü

Galatasaray, Antalyaspor'u Farklı Geçti

Süper Lig'de namağlup unvanını sürdüren lider Galatasaray, 28. haftada evinde konuk ettiği Onvo Antalyaspor'u 4-0 mağlup ederek puanını 71'e yükseltti.

Maçın Detayları

RAMS Park'ta oynanan mücadelede Galatasaray, ilk yarıdaki ilk golünü Victor Osimhen'in 30. dakikada attığı golle buldu. 45. dakikada ise penaltıdan Alvaro Morata skoru 2-0 yaptı. İlk yarıda Osimhen, 45+3. dakikada bir kez daha sahne alarak devreyi 3-0 önde kapatmayı başardı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Galatasaray, Osimhen'in 52. dakikada attığı golle farkı 4'e çıkardı. Maçta kalan dakikalarda her iki takım da yeni bir gol bulamayarak mücadele, Galatasaray'ın 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Puan Durumu ve Rakiplerle Fark

Bu galibiyetle Galatasaray, Süper Lig'deki 22. galibiyetine ulaşırken, beş beraberlik ile namağlup unvanını devam ettirdi. En yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı ise 10'a çıktı.

Zirveye Yerleşen Osimhen

Victor Osimhen, bu karşılaşmada attığı hat-trick ile dikkatleri üzerine çekti. Süper Lig'deki 22. maçında 20 gol kaydeden Nijeryalı yıldız, gol krallığı yarışında zirveye yerleşti. Osimhen, bu sezon 30. resmi maçına çıkarken toplamda 26 gol attı.

Savunmada Güçlü Performans

Bu galibiyetle Galatasaray, ligde 9. kez kalesini gole kapatmayı başardı. Takım, sezon boyunca kalesinde sadece 27 gol gördü.

Okan Buruk'un Antalyaspor'a Karşı Başarısı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kariyerinde Antalyaspor’a karşı oynanan Süper Lig maçlarında hiç mağlubiyet yaşamadı. Ayrıca, Buruk, takımını Beşiktaş derbisine tam kadro çıkarma planları yapıyor.

Minik Taraftara Forma Hediye Edildi

Mücadelenin sonunda, Victor Osimhen'inki gibi minik bir taraftar, yıldız futbolcunun formasını almak için çabaladı ve bunun üzerine Osimhen, formasını ona hediye etti.

Tüm bu gelişmeler Galatasaray'ın ligin zirvesinde ne denli iddialı olduğunu bir kez daha gösterdi.

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