Mersin'de takımlar sahaya Türk bayraklarıyla çıktı, şehitler anıldı

Erdemli'de anlamlı duruş

Gürcistan'da yaşanan uçak kazasında şehit olan Türk askerleri, spor camiasınca unutulmadı. Türkiye'nin birçok kentinde olduğu gibi Mersin'de de kulüpler, şehitleri anmak için sahaya anlamlı bir çıkış gerçekleştirdi.

Süper Amatör Küme'de Erdemli'de oynanan Erdemli Spor - Akdenizgücü Spor karşılaşmasında takımlar, maç öncesinde Türk bayraklarıyla sahaya çıkarak saygı duruşunda bulundu. Kulüp yöneticileri ve teknik ekipler, milli birlik ve dayanışma vurgusunu öne çıkardı.

Yetkililerden ve oyunculardan mesajlar

Erdemli Spor Futbol Şube Sorumlusu Asbaşkanı İbrahim Yazar, "Erdemli Spor, Akdenizgücü Spor arasında müsabaka öncesinde 20 şehidimizi anmak için sahaya bayraklarla çıktık. Saygı duruşunda bulunduk. Her zaman önce vatan diyoruz. Şehitlerimizin ailesine başsağlığı, yakınlarına sabır diliyoruz" dedi.

Futbolculardan Taha Nural de yaptığı açıklamada, "Sadece bir maç için sahaya çıkmadık. Aynı zamanda şehitlerimizi anmak için de sahaya çıktık. 20 şehidimizi anıyoruz, milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Spor camiasının bu ortak duruşu, yerel maçlarda bile milli duyguların ve toplumsal dayanışmanın güçlü bir şekilde yaşatıldığını gösterdi.

