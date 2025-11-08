İlhan Palut: Çaykur Rizespor - Gaziantep FK 2-2, Beraberlik İdeal Sonuç

İlhan Palut: "Sahadaki görüntüye göre beraberliğin ideal bir sonuç olduğunu söyleyebilirim"

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında konuk olduğu Gaziantep Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla Çaykur Rizespor puanını 14’e çıkarırken, Gaziantep FK ise puanını 19’a yükseltti.

Maç sonu değerlendirmesi

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, galip gelemedikleri için üzüntüsünü dile getirdi. Önce sağlık temennisinde bulunarak, "Öncelikle Burak hoca rahatsızmış, ona geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Önce sağlık her zaman." dedi.

Palut, rakibin oyuna istekli ve baskılı başladığını belirterek maçı şu sözlerle özetledi: "Maça gelince de Gaziantep takımı iştahlı ve baskılı oynayan bir takım. Buna çalışmıştık, böyle de başladılar maça. Ama ilk dakikada gol yedik. Ondan sonraki mücadeleden memnundum. Kalemizde iki önemli pozisyon verdik ama kalemizi gole kapattık. İkinci yarıdaki oyunumuzdan da memnunum. Öne geçtik, sonrasında da kimsenin beklemediği ve anlamadığı bir penaltı verildi. Böyle bir VAR penaltısı olamaz. Ben hakemlerin hepsini çok seviyorum ama bu kadar basit penaltı olmaz."

Karşılaşmanın devamında rakibin Rodrigues ile bulduğu gol ve Gaziantep ekibinin oyunu daha çok domine etmesine de vurgu yapan Palut, sözlerini şöyle tamamladı: "Ondan sonrasında rakibimiz Rodrigues ile ekstra ve güzel bir gol attı. Ondan Gaziantep ekibi oyunu daha çok domine etti. Güzel bir maç oldu, tempolu bir maç oldu. Takımımızdan memnunum, kazanabilirdik, kaybedebilirdik ama berabere bitti. Genel anlamda sahadaki görüntüye göre beraberliğin ideal bir sonuç olduğunu söyleyebilirim."

