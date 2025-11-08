İlhan Palut: Çaykur Rizespor - Gaziantep FK 2-2, Beraberlik İdeal Sonuç

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Gaziantep FK ile 2-2 biten maçta sahadaki görüntüye göre beraberliğin ideal sonuç olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 17:29
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 17:29
İlhan Palut: Çaykur Rizespor - Gaziantep FK 2-2, Beraberlik İdeal Sonuç

İlhan Palut: "Sahadaki görüntüye göre beraberliğin ideal bir sonuç olduğunu söyleyebilirim"

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında konuk olduğu Gaziantep Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla Çaykur Rizespor puanını 14’e çıkarırken, Gaziantep FK ise puanını 19’a yükseltti.

Maç sonu değerlendirmesi

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, galip gelemedikleri için üzüntüsünü dile getirdi. Önce sağlık temennisinde bulunarak, "Öncelikle Burak hoca rahatsızmış, ona geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Önce sağlık her zaman." dedi.

Palut, rakibin oyuna istekli ve baskılı başladığını belirterek maçı şu sözlerle özetledi: "Maça gelince de Gaziantep takımı iştahlı ve baskılı oynayan bir takım. Buna çalışmıştık, böyle de başladılar maça. Ama ilk dakikada gol yedik. Ondan sonraki mücadeleden memnundum. Kalemizde iki önemli pozisyon verdik ama kalemizi gole kapattık. İkinci yarıdaki oyunumuzdan da memnunum. Öne geçtik, sonrasında da kimsenin beklemediği ve anlamadığı bir penaltı verildi. Böyle bir VAR penaltısı olamaz. Ben hakemlerin hepsini çok seviyorum ama bu kadar basit penaltı olmaz."

Karşılaşmanın devamında rakibin Rodrigues ile bulduğu gol ve Gaziantep ekibinin oyunu daha çok domine etmesine de vurgu yapan Palut, sözlerini şöyle tamamladı: "Ondan sonrasında rakibimiz Rodrigues ile ekstra ve güzel bir gol attı. Ondan Gaziantep ekibi oyunu daha çok domine etti. Güzel bir maç oldu, tempolu bir maç oldu. Takımımızdan memnunum, kazanabilirdik, kaybedebilirdik ama berabere bitti. Genel anlamda sahadaki görüntüye göre beraberliğin ideal bir sonuç olduğunu söyleyebilirim."

ÇAYKUR RİZESPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ İLHAN PALUT, 2-2 BİTEN GAZİANTEP FK MAÇININ ARDINDAN, "SAHADAKİ...

ÇAYKUR RİZESPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ İLHAN PALUT, 2-2 BİTEN GAZİANTEP FK MAÇININ ARDINDAN, "SAHADAKİ GÖRÜNTÜYE GÖRE BERABERLİĞİN İDEAL BİR SONUÇ OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİM" DEDİ.

İLGİLİ HABERLER

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
3. Kamu Spor Oyunları Ege Grup Müsabakaları Manisa’da Sona Erdi
2
Aliağa FK 7-1 Adanaspor | TFF 2. Lig Kırmızı Grup 12. Hafta Sürprizi
3
Bandırmaspor 1-0 Boluspor: Gürsel savunmanın önemini vurguladı
4
Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK 2-2 Çaykur Rizespor
5
Anıl Demirci: Galibiyet Fırsatlarını Değerlendiremedik | Gaziantep FK 2-2
6
Kocaeli Kadın Basketbol 70-67 Dardanel Çanakkale Belediyespor — KBSL 6. Hafta
7
İlhan Palut: Çaykur Rizespor - Gaziantep FK 2-2, Beraberlik İdeal Sonuç

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00