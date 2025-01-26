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2025 Salon Milli Takım Kadrosu Açıklandı: Türkiye Hazırlıklarını Başlattı

2025 Salon Avrupa Okçuluk Şampiyonası öncesi Türkiye Okçuluk Federasyonu milli takım kadrosunu belirledi.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 17:18
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 17:31
2025 Salon Milli Takım Kadrosu Açıklandı: Türkiye Hazırlıklarını Başlattı

Milli Takım Kadrosu Belli Oldu

Türkiye Okçuluk Federasyonu, 2025 Salon Euro... pe Şampiyonası öncesinde milli takım kadrosunu açıkladı. 17-23 Şubat tarihlerinde Samsun'da gerçekleştirilecek bu önemli organizasyon öncesinde, İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde yapılan seçme yarışmalarında 103 sporcu, 11 farklı kategoride kıyasıya mücadele etti.

Seçme Yarışmaları Detayları

Yarışmalar, klasik, makaralı ve barebow kategorilerinde yapıldı. Türkiye Okçuluk Federasyonu, bu süreçte en gözde sporcuları seçme fırsatı buldu. Kıralık yay ve makaralı yay kategorilerinin yanı sıra genç yetenekler de milli takımda yer alabilmek için ter döktü.

2025 Salon Milli Takım Kadrosu

Klasik Yay Kategorisi

Büyük Erkekler: Mete Gazoz, Muhammet Abdullah Yıldırmış, Ulaş Berkim Tümer
Büyük Kadınlar: Gizem Özkan, Fatma Maraşlı, Zeynep Köse
21 Yaş Altı Erkekler: Mustafa Özdemir, Berkay Akkoyun, Kutay Tek
21 Yaş Altı Kadınlar: Elif Berra Gökkır, Dünya Yenihayat, Melissa Ahmed

Makaralı Yay Kategorisi

Erkekler: Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney, Ahmet Can Yolaç
Kadınlar: Hazal Burun, Emine Rabia Oğuz, Ayşe Bera Süzer
21 Yaş Altı Erkekler: Yağız Sezgin, Eren Kırca, Batuhan Levent Sağlam
21 Yaş Altı Kadınlar: Begüm Yuva, Hatice Efdal Köse, Selin Çakır

Barebow Kategorisi

Erkekler: Furkan Oruç, Emre Dinçel, Hüseyin Ferhat Kemaloğlu
Kadınlar: Rümeysa Uysal, Emel Ateş, Gülfidan Yüksel Aydın
21 Yaş Altı Erkekler: Yunus Dursun, Ufuk Genç, Efe Kızılkaya
21 Yaş Altı Kadınlar: Sündüs Sude Tak, Dilara Ecem Deniz, Melisa Sağdaş

Şampiyona Hakkında

2025 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası, Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde 17-23 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek. Milli takım, bu önemli şampiyonada başarılı sonuçlar almak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun Samsun'da düzenlediği milli takım seçme yarışmaları sona erdi....

Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun Samsun'da düzenlediği milli takım seçme yarışmaları sona erdi. Organizasyonda milli takımda yer alabilmek için 11 kategoride 103 sporcu mücadele etti.

Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun Samsun'da düzenlediği milli takım seçme yarışmaları sona erdi....

Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun Samsun'da düzenlediği milli takım seçme yarışmaları sona erdi. Organizasyonda milli takımda yer alabilmek için 11 kategoride 103 sporcu mücadele etti.

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