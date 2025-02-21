2025 Türkiye Karate Şampiyonası Trabzon'da Coşkuyla Başladı

2025 Türkiye Karate Şampiyonası, 599 sporcunun katılımıyla Trabzon'da başladı. Şampiyona, Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen açılış töreni ile resmen ilk adımlarını attı.

Açılış Töreni Renkli Görüntülere Ev Sahipliği Yaptı

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, açılış konuşmasında sporun ve sporcunun önemine vurgu yaptı. Valilik katılımı ile gerçekleşen etkinlikte, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon'da hem bireysel hem de takım sporlarına olan desteği dile getirdi.

Katılımcılar ve Organizasyon

Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, şampiyonanın 44 ilden toplamda 599 sporcunun katılımıyla yapıldığını belirterek, sporcuların büyükler, işitme engelliler, para karate ve veteranlar kategorilerinde mücadele edeceğini ifade etti.

Federasyon Başkanı Ercüment Taşdemir de konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın destekleriyle Türkiye genelinde bu tür organizasyonları gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Şampiyona ve Kültürel Etkinlikler

Açılış töreninde, Vali Yıldırım ve protokol üyeleri, şampiyonaya destek verenlere plaket takdim etti. Tören, mehteran takımı ve horon ile kolbastı ekiplerinin canlı performanslarıyla renklendi. Sporcuların gösterileriyle sonlanan etkinlik, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Şampiyona, 23 Şubat Pazar günü sona erecek.

2025 Türkiye Karate Şampiyonası, 599 sporcunun katılımıyla Trabzon'da Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda başladı.

2025 Türkiye Karate Şampiyonası, 599 sporcunun katılımıyla Trabzon'da Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda başladı.