21. Uluslararası Karadeniz Judo Şampiyonası Samsun'da sona erdi

Organizasyon ve Katılım

Samsun'da düzenlenen 21. Uluslararası Karadeniz Judo Şampiyonası, Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda tamamlandı. Turnuvaya Türkiye, Azerbaycan, Moğolistan, Gürcistan ve İngiltere'den toplam 600 sporcu katıldı.

Değerlendirme ve Gelecek Planları

Türkiye Judo Federasyonu Karadeniz Bölge Sorumlusu Seçkin Ofluoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada: "Sorunsuz ve sakatlıksız müsabaka günleri geçirdik. İnşallah seneye de yine aynı tarihlerde Samsun'un ev sahipliği yapacağı bu organizasyonu devam ettirmek istiyoruz." dedi.

Organizatörler, müsabakaların güvenli ve başarılı bir şekilde tamamlandığını belirterek, bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların süreceğini vurguladı.

