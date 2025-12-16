DOLAR
Bursa'da 9. Başkanlık Kupası: Ateşin Kızları ve BUSKİ Abone İşleri Şampiyon

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 9. Başkanlık Kupası Personel Futbol Turnuvası'nda kadınlarda Ateşin Kızları, erkeklerde BUSKİ Abone İşleri şampiyon oldu.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 13:37
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 13:45
Bursa'da 9. Başkanlık Kupası: Ateşin Kızları ve BUSKİ Abone İşleri Şampiyon

9. Başkanlık Kupası Personel Futbol Turnuvası'nda şampiyonlar belli oldu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kurum içi iletişimi güçlendirmek amacıyla düzenlenen 9. Başkanlık Kupası Personel Futbol Turnuvası, Merinos Stadyumu'ndaki maçların ardından tamamlandı.

Turnuva sonuçları

Toplam 52 takımın katıldığı turnuvada yaklaşık 800 personel mücadele etti. Kadınlar kategorisinde şampiyonluğa Ateşin Kızları (İtfaiye Dairesi Başkanlığı) ulaşırken; ikincilik Sahanın Sultanları (Zabıta Dairesi Başkanlığı) ve üçüncülük Su Perileri (BUSKİ)nin oldu.

Erkekler kategorisinde şampiyon BUSKİ Abone İşleri Dairesi Başkanlığı olurken, ikinci BURULAŞ, üçüncü BESAŞ ve en centilmen takım KÜLTÜR AŞ olarak belirlendi.

Turnuvanın amacı ve düzenlenişi

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen turnuva, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinin personelleri arasında dayanışma, tanışma ve motivasyonu artırmayı hedefledi. Maçlar Merinos Stadyumu'nda gerçekleştirildi ve sosyal faaliyetlerle personelin bağlılığı güçlendirildi.

Başkan Mustafa Bozbey'in değerlendirmesi

Turnuva sonunda düzenlenen kupa törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Büyükşehir yöneticileri, kurum amirleri ve personel katıldı. Başkan Bozbey, turnuvaya katılan 52 takımı ve yaklaşık 800 personeli dostça mücadelelerinden dolayı tebrik etti ve şu sözlere yer verdi:

"Biz tüm iştiraklerimizle birlikte Bursa Büyükşehir Belediyesi’ni temsil ediyoruz. Bu büyük ailenin birer ferdiyiz. Futbol turnuvamız gibi sosyal faaliyetleri artırarak ailemizin bağlarını güçlendirmeye devam edeceğiz. Bizler, kentimizin ve kentlinin sorunlarını en aza indirmek, onların sorunlarına en hızlı şekilde çözüm bulmak için çalışıyoruz. 15 bine yakın çalışanımızla kol kola yolumuza devam ediyoruz. Her bir arkadaşımıza kentimize verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Ailemizin hiçbir ferdinin kötü bir gün yaşamaması dileğiyle hepinize sağlık diliyorum"

