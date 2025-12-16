DOLAR
Meram'da Aile Kort Tenis Turnuvası 25-28 Aralık'ta

Meram Belediyesi, Aile Yılı etkinliği kapsamında 25-28 Aralık'ta Aile Kort Tenis Turnuvası düzenliyor. Başvurular 22 Aralık'a kadar e-Devlet üzerinden yapılacak.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 13:33
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 13:33
Konya'nın merkez Meram ilçe belediyesi, 'Aile Yılı' kapsamında aile bağlarını güçlendirmeye yönelik bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. Aile Kort Tenis Turnuvası, 25-28 Aralık tarihlerinde Meram Belediyesi Aşkan Muhammet Yürükuslu Spor Merkezi'nde düzenlenecek.

Turnuva, Türkiye Tenis Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Konya İl Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştiriliyor. Başvurular 22 Aralık Pazartesi gününe kadar e-devlet Spor Bilgi Sistemi üzerinden kabul edilecek.

Organizasyon, aile bireylerinin birlikte spor yapmasını teşvik eden üç ayrı kategoride gerçekleşecek. Katılımlar 12 yaş ve üzeri için açık olup, tüm takımların aile bireylerinden oluşma zorunluluğu bulunuyor. Katılımcıların ayrı ayrı e-devlet Spor Bilgi Sistemi üzerinden başvuru yapmaları, varsa kort puan bilgilerini başhakeme WhatsApp ile bildirmeleri ve okul ile kurum izin taleplerini son başvuru tarihine kadar iletmeleri gerekiyor.

Kategoriler

Mix Double: baba-kız, anne-oğul, eşler ve kardeşler

Erkekler Double: baba-oğul ve erkek kardeşler

Kadınlar Double: anne-kız ve kız kardeşler

Başkan Kavuş'un Açıklaması

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş aileleri ve tenisseverleri turnuvaya davet ederek etkinliğin taşıdığı öneme dikkat çekti. Kavuş, aile kurumunun güçlenmesi ve sporun bir araya getiren rolüne vurgu yaparak organizasyonun aile içi dayanışmayı, eğlenceyi ve heyecanı bir arada sunacağını ifade etti.

Kavuş ayrıca, Meram Belediyesi'nin spor yatırımları ve aile odaklı projelerle örnek olmaya devam edeceğini, turnuvada kortlarda aile sıcaklığı ile tribünlerde Meram'ın samimiyetinin hissedileceğini belirtti.

