Söğütspor Teknik Heyetle Yollarını Ayırdı — Savaş Akgün Göreve Getirildi

Söğütspor, BAL 5. Grup'ta teknik direktör Burak Horsaoğlu ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı; yerine Savaş Akgün atandı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 12:29
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 12:29
Kulüpten yapılan açıklama ve yeni teknik direktör

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup ekiplerinden Söğütspor, teknik heyet ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Bu hafta kendi sahasında lideri 1-0 mağlup eden takımda alınan kararda, teknik direktör Burak Horsaoğlu, yardımcı antrenörler Serkan Erdem, Osman Zafer ve masör Yılmaz Kamaoğlu ile ilişkilerin sonlandırıldığı belirtildi.

'Yönetim kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda, teknik direktörümüz Burak Horsaoğlu, yardımcı antrenörlerimizden Serkan Erdem, Osman Zafer ve masör Yılmaz Kamaoğlu ile yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Söğütspor menfaatlerini geçmişte olduğu gibi bugün de ön planda tutan Horsaoğlu, en zor şartlarda bu görevi kabul ederek büyük bir özveri örneği göstermiştir. Görev yaptığı süre boyunca profesyonel bir hocalığın yanında aidiyet duygusu ile de aramızda olan, Söğüt Spor’un başarısı için mücadele eden çalışkan ve mert insan Burak Horsaoğlu'na ve ekibine kulübümüze vermiş oldukları hizmetler için teşekkür eder, kariyerlerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz. Ayrıca Teknik Direktör Burak Horsaoğlu, Söğüt Spor altyapı görevine devam edecektir'

Öte yandan, kulüp antrenörlüğüne Savaş Akgün'ün getirildiğini duyurdu.

