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45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu 23 Şubat'ta Gerçekleşecek

45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu, 23 Şubat'ta yapılacak. Tüm kayıt gelirleri bağışlanacak.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 14:35
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 14:35
45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu 23 Şubat'ta Gerçekleşecek

45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu: Barış ve Birlikteliğin Simgesi

Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek olan 45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu, 23 Şubat'ta gerçekleştirilecek. Bu önemli organizasyonun basın toplantısı, Sepetçiler Kasrı'nda yapıldı ve Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Enes Eminoğlu, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Vali Yardımcısı Hacı Osman Hökelekli ile başka önemli katılımcılar bir araya geldi.

Sporun Birleştirici Gücü

Toplantıya konuşarak başlayan Ahmet Karadağ, bu yılki yarı maratonun, geçmişte olduğu gibi barışa ve birliğe katkı sağlayacağını umduğunu ifade etti. Karadağ, maratonun bir çeyrek maraton içerdiğini ve Türkiye'de tek, dünyada ise çok az örneği olduğunu vurguladı. Şunları kaydetti: "Bu maraton, Türkiye'de sporun birleştiriciliğine büyük katkılar sunuyor ve bu yıl çok ciddi bir katılımla rekor bekliyoruz. Herkese teşekkür ederim."

Organizasyonlarla Gelen Destek

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, maraton geçekleştikten sonra elde edilecek kayıt gelirlerinin Türkiye Atletizm Vakfı, Yeşilay ve UNICEF Türkiye'ye bağışlanacağını hatırlattı. Bunun yanı sıra, Trabzon'da bu yıl Türkiye Karate Şampiyonası da dahil birçok etkinliğin gerçekleştirileceğini duyurdu.

Gençlerin Yanında Olmaya Devam Edeceğiz

Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Enes Eminoğlu, Trabzon’un ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaptığını vurgulayarak: "Bu maraton, İstanbul Maratonu'nun ardından en köklü olan ikinci maratondur. Tam maraton için de bir süreç başlatıldı. Gençlerimizin destekçisi olmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Trabzon Vali Yardımcısı Hacı Osman Hökelekli, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi ve VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan da maratona verdikleri önemi dile getirdi ve organizasyona katkıda bulunan herkese teşekkürlerini sundu.

Basın toplantısı, katılımcılar arasında çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

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