Kafayat Atoke Başhıru 8 golle şov: Auran Kayseri 13-0 kazandı

Auran Kayseri'nin Nijeryalı forveti Kafayat Atoke Başhıru, Gaziantep Asyaspor karşısında 8 gol attı; takım 13-0 kazandı, Başhıru nun gol sayısı 21 oldu.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 01:12
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 01:12
Kadınlar 1. Lig A Grubu lideri Kayseri rakip tanımıyor

Auran Kayseri Kadın Futbol Kulübü'nün Nijeryalı golcüsü Kafayat Atoke Başhıru, Gaziantep Asyaspor maçında tam 8 gole imza attı ve takımının aldığı 13-0'lık farklı galibiyette başrol oynadı.

Kadınlar 1. Lig A Grubunda lider konumda bulunan Kayseri Kadın Futbol Kulübü, ligde geride kalan 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 19 puan topladı ve averajla liderlik koltuğunda yer alıyor.

Sezon başında kadrosuna katılan 20 yaşındaki Nijeryalı forvet Başhıru, dün oynanan mücadelede sahaya 11'de çıktı ve attığı 8 golle sezon toplamını 21'e yükseltti.

Gol krallığında ilk sırada bulunan Kafayat Atoke Başhıru, sezon sonunda çifte mutluluk yaşamayı hedefliyor.

