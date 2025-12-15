Kafayat Atoke Başhıru 8 golle şov: Auran Kayseri 13-0 kazandı
Kadınlar 1. Lig A Grubu lideri Kayseri rakip tanımıyor
Auran Kayseri Kadın Futbol Kulübü'nün Nijeryalı golcüsü Kafayat Atoke Başhıru, Gaziantep Asyaspor maçında tam 8 gole imza attı ve takımının aldığı 13-0'lık farklı galibiyette başrol oynadı.
Kadınlar 1. Lig A Grubunda lider konumda bulunan Kayseri Kadın Futbol Kulübü, ligde geride kalan 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 19 puan topladı ve averajla liderlik koltuğunda yer alıyor.
Sezon başında kadrosuna katılan 20 yaşındaki Nijeryalı forvet Başhıru, dün oynanan mücadelede sahaya 11'de çıktı ve attığı 8 golle sezon toplamını 21'e yükseltti.
Gol krallığında ilk sırada bulunan Kafayat Atoke Başhıru, sezon sonunda çifte mutluluk yaşamayı hedefliyor.
AURAN KAYSERİ KADIN FUTBOL KULÜBÜ'NÜN NİJERYALI GOLCÜSÜ KAFAYAT ATOKE BAŞHIRU, GAZİANTEP ASYASPOR MAÇINDA TAM 8 GOLE İMZA ATTI.