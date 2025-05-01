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60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu: 5. Etap Hava Şartları Nedeniyle İptal Edildi

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Marmaris-Aydın etabı, olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildi.

Yayın Tarihi: 01.05.2025 12:45
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 12:45
60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu: 5. Etap Hava Şartları Nedeniyle İptal Edildi

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Yeni Gelişme

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun beşinci etabı olarak planlanan Marmaris-Aydın etabı, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. Etap, başladığı andan itibaren kötüleşen hava koşullarıyla karşılaştı.

Güvenlik Her Şeyden Önemli

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Organizasyon Komitesi tarafından yapılan resmi açıklamada, Muğla'nın Marmaris ilçesinde verilen etap startının ardından yoğun yağmurun etkisini artırdığı ve sporcuların güvenliği açısından iptal kararı alındığı belirtildi.

İlerleyen Etaplar

Bu gelişmenin ardından 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, yarın Selçuk (İsabey)-Selçuk (Meryemana) etabıyla devam edecek. Bisiklet tutkunları, turda yaşanan bu beklenmedik durumu merakla takip ediyor.

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun beşinci etabı olan Marmaris-Aydın etabı, olumsuz...

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun beşinci etabı olan Marmaris-Aydın etabı, olumsuz hava şartları sebebiyle başladıktan kısa bir süre sonra iptal edildi.

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun beşinci etabı olan Marmaris-Aydın etabı, olumsuz...

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun beşinci etabı olan Marmaris-Aydın etabı, olumsuz hava şartları sebebiyle başladıktan kısa bir süre sonra iptal edildi.

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