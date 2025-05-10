63. TBMM Koşusu'nu 'Deniz Efe' Kazandı

63. TBMM Koşusu'nda Şampiyon 'Deniz Efe'

At yarışları dünyasında büyük heyecan yaratan 63. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Koşusu, Halis Karataş'ın jokeyliğini yaptığı 'Deniz Efe' isimli atın zaferiyle sonuçlandı. Yarış, Ankara'nın 75. Yıl Hipodromu’nda 1600 metre mesafede çim pistte yapıldı.

Yarışın Detayları

Bu prestijli koşuda, 4 ve üzeri yaş grubunda olan safkan Arap atları mücadele etti. 'Deniz Efe', Arif Çelik’in sahibi olduğu ve Fırat Turan’ın antrenörlüğünü üstlendiği bir at olarak dikkat çekti. Halis Karataş yönetiminde yarışı 1.45.85’lik derecede tamamlayarak birinci sırada yer aldı.

Halis Karataş'ın Başarısı

Halis Karataş, bu zaferle birlikte 9. TBMM başarısını elde etti ve yarış sonunda ''En fazla kazanan jokey'' unvanını sürdürdü.

Derecelere Göre Sıralama

Yarışın sonuçları sırasıyla şöyle oluştu:

2. Selim Kaya'nın jokeyliğini yaptığı 'Taşkent'

3. Vedat Abiş ile 'Gözpınarı'

4. Özcan Yıldırım ile 'Gürbüz Tay'

5. Ayhan Kurşun ile 'Eflah'

Ödül Töreni

Yarışın ardından, kazanan atın sahibi Arif Çelik’e ödülünü TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban takdim etti. Ayrıca, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Hulki Cevizoğlu, antrenör Arif Çelik’e plaket verirken; jokey Halis Karataş’a plaketini Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan sundu.

Katılımcılar

Törene; AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur, Tarım İşletmeleri Genel Müdürü Hasan Gezginç, Türkiye Jokey Kulübü Genel Sekreteri Gülnur Gülerce ve Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Yücetürk de katıldı.

At yarışlarında, Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda 1600 metre mesafede çim pistte koşulan 63. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Koşusu'nu, Halis Karataş'ın jokeyliğini yaptığı "Deniz Efe" isimli at kazandı. Kazanan atın sahibi Arif Çelik'e kupasını TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban takdim etti. AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Hulki Cevizoğlu, "Deniz Efe"nin antrenörü adına Arif Çelik'e plaket verirken, jokey Halis Karataş'a ise plaketini Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan takdim etti. Törene AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat, Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur, Tarım İşletmeleri Genel Müdürü Hasan Gezginç, Türkiye Jokey Kulübü Genel Sekreteri Gülnur Gülerce ve Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Yücetürk de katıldı.

At yarışlarında, Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda 1600 metre mesafede çim pistte koşulan 63. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Koşusu'nu, Halis Karataş'ın jokeyliğini yaptığı "Deniz Efe" isimli at kazandı. Kazanan atın sahibi Arif Çelik'e kupasını TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban takdim etti. AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Hulki Cevizoğlu, "Deniz Efe"nin antrenörü adına Arif Çelik'e plaket verirken, jokey Halis Karataş'a ise plaketini Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan takdim etti. Törene AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat, Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur, Tarım İşletmeleri Genel Müdürü Hasan Gezginç, Türkiye Jokey Kulübü Genel Sekreteri Gülnur Gülerce ve Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Yücetürk de katıldı.