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663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde minik boy pehlivanlar arenaya çıktı

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin üçüncü gününde minik boy pehlivanlar mücadele etti. İşte güreşçilerin isimleri ve günün detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 06.07.2024 11:23
Güncelleme Tarihi: 06.07.2024 11:23
663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde minik boy pehlivanlar arenaya çıktı

663. TARİHİ KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ'NİN ÜÇÜNCÜ GÜNÜ

Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bu yıl alışılageldiği formatın dışında bir organizasyonla başladı. Üçüncü gün, minik boy pehlivanların müsabakalarıyla başladı ve heyecan doruk noktasına ulaştı.

MINIK BOY PEHLİVANLAR ARENADA

Bugünün önemli detayları arasında baş boyunda 40, baş altı, büyük orta, küçük orta büyük, küçük orta küçük, deste büyük, deste orta, deste küçük, ayak, tozkoparan, teşvik 2, teşvik 1, minik 2, minik 1 boylarında 32 pehlivanın mücadelesi bulunuyor. Önceki gün yapılan ön eleme sonucunda baş boyunda yer alan pehlivanlar, dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

Şahali Kurt, Feyzullah Aktürk, Arif Akın, Hamza Özkaradeniz, Cengizhan Şimşek, Hasan Cengiz, Seçkin Duman ve Yunus Emre Yaman, baş boyu mücadelelerine doğrudan katılım hakkı kazandılar. Bu pehlivanlar, organizasyonun favori isimleri arasında yer alıyor.

DİREKT KATILIM HAKKI KAZANAN PEHLİVANLAR

Diğer yandan, organizasyona doğrudan katılım hakkı kazanan pehlivanlar arasında ise Orhan Okulu, Ali Gürbüz, Serhat Gökmen, Hüseyin Gümüşalan, Yusuf Can Zeybek, İsmail Balaban, İsmail Koç, Serdar Yıldırım, Mehmet Yeşil Yeşil, Mustafa Batu, Ertuğrul Dağdeviren, Fatih Atlı, Nedim Gürel, Mustafa Taş, Mustafa Doğan Özkaya, Ali İhsan Batmaz, Enes Doğan, Osman Kan, Osman Aynur, Mustafa Arslan, Turan Balaban, Furkan Durmuş Altın, Özkan Yılmaz, Süleyman Başar, Yıldıray Akın, Ünal Karaman, Kürşat Şevki Korkmaz, Tanju Gemici, Recep Kara, Recep Taslak, Emre Erkal ve Faruk Akkoyun gibi güçlü isimler bulunuyor.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin üçüncü gününde arenaya çıkan minik boy pehlivanlar, geleneksel güreşin heyecanını tüm ziyaretçilere yaşattı. Pehlivanlar, birbirinden çekişmeli mücadelelerle izleyicilerin beğenisini kazandı.

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