DOLAR
38,18 0,16%
EURO
43,97 -0,53%
ALTIN
4.195,29 -2,93%
BITCOIN
3.320.609,85 -2,24%

74 Yaşındaki Ordulu Tekvandocu Avrupa'da Bronz Madalya Kazandı

Ordulu milli tekvandocu Sevgican Yalçın, Avrupa Poomsae Şampiyonası'nda üçüncülük elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

Yayın Tarihi: 21.04.2025 19:36
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 19:36
74 Yaşındaki Ordulu Tekvandocu Avrupa'da Bronz Madalya Kazandı

Sevgican Yalçın Avrupa Poomsae Şampiyonası'ndan Bronz Madalya ile Döndü

Ordu Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu, 74 yaşındaki milli tekvandocu Sevgican Yalçın, Estonya’nın başkenti Tallin’de gerçekleştirilen Avrupa Poomsae Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

16-17 Nisan tarihlerinde düzenlenen şampiyonada, 'Süper Babaanne' olarak bilinen Yalçın, 61 yaş üstü kategorisinde Türkiye'yi başarıyla temsil etti. Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Yalçın'ın kente döndüğü belirtilerek, bu önemli başarı hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, Yalçın’ın gümüş madalyayı son saniyelerde kaybetmesine rağmen, Avrupa üçüncülüğünü elde ederek bronz madalya kazandığı vurgulandı. İlerleyen yaşına rağmen spor hayatına devam eden Yalçın, örnek bir azim sergileyerek birçok kişi için ilham kaynağı oldu.

Ordulu milli tekvandocu Sevgican Yalçın'ın (74) Estonya'nın başkenti Tallin'de düzenlenen Avrupa...

Ordulu milli tekvandocu Sevgican Yalçın'ın (74) Estonya'nın başkenti Tallin'de düzenlenen Avrupa Poomsae Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

İLGİLİ HABERLER

Yalova'dan Çiftçilere Dev Destek: 2 Ton Ayçiçek Tohumu Dağıtıldı

Uzmanlar Nisan Sonunda Hava Soğuyacak Dedi! Kar ve Don Geliyor

Manisa'dan Memurlara Müjde: 47.000 TL Promosyon Ödemesi

İŞKUR Üzerinden KPSS Şartsız Personel Alımı Başladı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konyaspor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor
2
Trabzonspor'da Göztepe Maçı Hazırlıkları Tüm Hızıyla Devam Ediyor
3
74 Yaşındaki Ordulu Tekvandocu Avrupa'da Bronz Madalya Kazandı
4
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası İçin Konya'ya Ulaştı
5
Fenerbahçe Beko, Baskonia İle Zorlu Maça Çıkıyor
6
İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası Karabük'te Başladı
7
Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne Yeni Atletizm Pisti Yapılacak

TEB'den Emeklilere Bayram Müjdesi: 500 TL Destek!

2025 Kurbanlık Fiyatları: Şehir Şehir Değişen Rakamlar

İŞKUR Üzerinden KPSS Şartsız Personel Alımı Başladı!

Uzmanlar Nisan Sonunda Hava Soğuyacak Dedi! Kar ve Don Geliyor

Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarına Yatırım Kapısı Aralandı

Kütahya'da Otobüs Fiyatları Yeniden Belirlendi: Öğrenciler İçin İndirimli Tarifeler

Siirt'te Kadın Kooperatifleri İçin Dev Hibe Desteği Başladı

Hatay Büyükşehir Belediyesi 150 Yeni Memur Alımı Yapacak!

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 21 Nisan'a Kadar Yüzde 50 Hibe Desteği

Manisa'dan Memurlara Müjde: 47.000 TL Promosyon Ödemesi

Yemek Kartı Kullanıcıları İçin Korkulan Olmadı: Limit İddiaları Yalanlandı

Yalova'dan Çiftçilere Dev Destek: 2 Ton Ayçiçek Tohumu Dağıtıldı