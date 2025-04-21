74 Yaşındaki Ordulu Tekvandocu Avrupa'da Bronz Madalya Kazandı

Sevgican Yalçın Avrupa Poomsae Şampiyonası'ndan Bronz Madalya ile Döndü

Ordu Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu, 74 yaşındaki milli tekvandocu Sevgican Yalçın, Estonya’nın başkenti Tallin’de gerçekleştirilen Avrupa Poomsae Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

16-17 Nisan tarihlerinde düzenlenen şampiyonada, 'Süper Babaanne' olarak bilinen Yalçın, 61 yaş üstü kategorisinde Türkiye'yi başarıyla temsil etti. Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Yalçın'ın kente döndüğü belirtilerek, bu önemli başarı hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, Yalçın’ın gümüş madalyayı son saniyelerde kaybetmesine rağmen, Avrupa üçüncülüğünü elde ederek bronz madalya kazandığı vurgulandı. İlerleyen yaşına rağmen spor hayatına devam eden Yalçın, örnek bir azim sergileyerek birçok kişi için ilham kaynağı oldu.

Ordulu milli tekvandocu Sevgican Yalçın'ın (74) Estonya'nın başkenti Tallin'de düzenlenen Avrupa Poomsae Şampiyonası'nda üçüncü oldu.