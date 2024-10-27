74. Yusufeli Geleneksel Karakucak Güreşleri Gerçekleştirildi

Artvin'de Geleneksel Karakucak Güreş Festivali

Artvin'in Yusufeli ilçesinde gerçekleştirilen 74. Yusufeli Geleneksel Karakucak Güreşleri başarıyla tamamlandı. Yusufeli Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik, Güreş Meydanı'nda yerel kültürü yaşatmak ve genç nesillere bu geleneği sevdirmek amacıyla yapıldı.

Sporcuların Güreş Dünyası ile Buluşması

Bu yıl güreşlere, Türkiye'nin farklı illerinden ve İran'dan toplam 493 sporcu katılım gösterdi. Minikler, yıldızlar ve büyükler kategorisi dahil olmak üzere 18 sıklette yapılan yarışmalarda dereceye giren sporculara toplam 350 bin lira ödül dağıtıldı.

Büyük Başarılar ve Şampiyonlar

74. Yusufeli Geleneksel Karakucak Güreşleri'nin başpehlivanı Alperen Tokgöz oldu. Çeşitli kategorilerdeki birinciler ise şöyle:

Minikler: 30 kg - Samet Seçkin, 35 kg - Utku Söğütlü, 40 kg - Hamza Çetin, 45 kg - Ali Dinç, 50 kg - Tunahan Polat

Yıldızlar: 55 kg - Mertcan Çiçek, 60 kg - Harun Kaplan, 65 kg - Hamza Yerlikaya, 70 kg - Furkan Kara, 75 kg - İsmail Binici, 80 kg - Gökhan Yıldırım

Büyükler: 60 kg - Yusuf Demir, 65 kg - Emrah Osmanoğlu, 70 kg - Rahman Rahimpur, 75 kg - Ferhat Kılıç, 80 kg - İsa Demir, 90 kg - Osman Göçen

Belediye Başkanı'nın Değerlendirmesi

Yusufeli Belediye Başkanı Barış Demirci, etkinliğe katılan tüm sporcuların başarılarını vurguladı. “Yusufeli, pehlivanlar diyarı,” diyen Demirci, “500'e yakın sporcu katıldı. Bu sporcular arasında Asya, dünya ve Türkiye şampiyonları bulunuyor. Çok güzel bir festival düzenledik,” şeklinde konuştu.

Başpehlivan Alperen Tokgöz'ün Mutluluğu

Başpehlivan Alperen Tokgöz, Yusufeli'nde doğup büyüdüğünü ve uzun yıllardır güreşle ilgilendiğini ifade etti. İlk kez burada şampiyon olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Tokgöz, “Hep başpehlivanlık hayali kuruyordum. Allah nasip etti,” dedi. “Çok zorlu maçlar yaptım ama alnımın akıyla çıktım,” şeklinde düşüncelerini paylaştı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde düzenlenen "74. Yusufeli Geleneksek Karakucak Güreşleri" sona erdi. Zorlu eşleşmelere sahne olan Yusufeli 74. Geleneksek Karakucak Güreşleri’nin başpehlivanı Alperen Tokgöz (sol 3) oldu.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde düzenlenen "74. Yusufeli Geleneksek Karakucak Güreşleri" sona erdi. Zorlu eşleşmelere sahne olan Yusufeli 74. Geleneksek Karakucak Güreşleri’nin başpehlivanı Alperen Tokgöz (sol 3) oldu.