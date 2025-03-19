A Milli Futbol Takımı Macaristan Maçına Hazır

A Milli Futbol Takımı, yarın Macaristan ile yapacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasına tüm hazırlıklarını tamamladı.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 18:10
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 18:10
A Milli Futbol Takımı Macaristan Maçına Hazır

A Milli Futbol Takımı Macaristan Hazırlıklarını Tamamladı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında yarın Macaristan ile karşılaşacak. Takım, hazırlıklarını RAMS Park'ta tamamladı.

Antrenman Detayları

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık yapıldı. Ancak, antrenmana ağrıları devam eden kaleci Mert Günok katılmadı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, koşu çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Macaristan karşılaşmasının taktik çalışmaları gerçekleştirildi.

Önemli İsimler Antrenmanı Takip Etti

Bu önemli çalışmayı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de dikkatle izledi.

Maç Bilgileri

Türkiye ile Macaristan arasındaki mücadele yarın saat 20.00'de başlayacak.

İLGİLİ HABERLER

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye 19 Yaş Altı, Portekiz ile 2-2 Berabere Kaldı
2
Galatasaray, Onvo Antalyaspor'u İlk Yarıda 3-0 Geçti
3
A Milli Futbol Takımı Macaristan Maçına Hazır
4
Aras Kargo, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Beşiktaş'ı 3-2 Mağlup Etti
5
Milli Atıcılar Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç, Gazi Üniversitesi Öğrencileriyle Buluştu
6
Dopingle Mücadele: Prof. Güner Sporculara 'Kusursuz Sorumluluk' Uyarısında Bulundu
7
Cercle Brugge, Başakşehir'i Ağırlıyor: Feldhofer Galibiyete Odaklandı

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL