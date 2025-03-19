A Milli Futbol Takımı Macaristan Maçına Hazır

A Milli Futbol Takımı Macaristan Hazırlıklarını Tamamladı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında yarın Macaristan ile karşılaşacak. Takım, hazırlıklarını RAMS Park'ta tamamladı.

Antrenman Detayları

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık yapıldı. Ancak, antrenmana ağrıları devam eden kaleci Mert Günok katılmadı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, koşu çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Macaristan karşılaşmasının taktik çalışmaları gerçekleştirildi.

Önemli İsimler Antrenmanı Takip Etti

Bu önemli çalışmayı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de dikkatle izledi.

Maç Bilgileri

Türkiye ile Macaristan arasındaki mücadele yarın saat 20.00'de başlayacak.