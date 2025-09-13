Samsunspor 1-2 Hesap.com Antalyaspor: Thomas Reis'ten 'Hayal kırıklığı'

Samsunspor 1-2 Hesap.com Antalyaspor

Reis: "Beklemediğimiz bir sonuç aldık, hayal kırıklığı yaşıyoruz"

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında takımının performansını sert sözlerle değerlendirdi.

Reis, karşılaşma hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: "Beklemediğimiz bir sonuç aldık, hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bu sonuç hatalarımızdan dolayı meydana geldi."

Teknik adam, maç boyunca takımın genel performansının düşük olduğunu vurgulayarak, "İlk yarının 20’inci dakikasına kadar iyi performans gösterdiğimizi söyleyebiliriz. İlk yarı genelinde 3’üncü bölgede berbat paslar verdik. Ortalarımız ve paslarımız bu kadar berbat olursa gol atamazsınız. Rakip frikik kullandıktan sonra adam takibi yapmadık. İlk yarı bittikten sonra soyunma odasında neleri daha iyi yapmamız gerektiğini konuştuk ama ikinci yarının başında kornerden ikinci golü yedik. Geri gelmek adına iyi performans göstermeye çalıştık ama olmadı. İkili mücadelelerde savaşmadık."

Reis, hakem kararlarına dair de konuştu: "Bu karşılaşmadan çıkaracağımız çok ders var. Hakemi eleştirmemiz gerek ama maçı kaybetmemizin sebebi hakem hataları değildi. Bizim yaptığımız hatalardan kaybettik. Carlo Holse'nin bir pozisyonu vardı. Rakibin sarı kart görmesi gerekiyordu. İkinci yarının son dakikasında rakibin Marius’un formasından çekmesine rağmen hakem bu faulü rakibe verip, Marius’a sarı kart gösterdi. Elbette öğrenmemiz gereken ve çıkarmamız gereken dersler olacaktık."

Sahadaki zeminin de problemlere neden olduğunu söyleyen Reis, "Bugün sahada çok kötüydük. Sahada çok iyi oyuncularımız vardı ama istediğimizi yapamadık. Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nun zemininin kötü olduğunu vurgulamak isterim. Umarım sahamızda top oynamaya elverişli olabilir. Eğer olmazsa da oyun felsefemizi değiştirip, uzun top oynamaya çalışırız."

Reis'in sözleri, Samsunspor'un sahadaki hatalarından ders çıkaracağı ve zemin ile ilgili soru işaretlerinin çözülmesine yönelik beklentileri öne çıkardı.

