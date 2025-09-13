Samsunspor 1-2 Hesap.com Antalyaspor: Thomas Reis'ten 'Hayal kırıklığı'

Samsunspor, Hesap.com Antalyaspor'a 2-1 yenildi; Thomas Reis hatalar nedeniyle hayal kırıklığı yaşadıklarını ve saha zemininin kötü olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 20:10
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 20:12
Samsunspor 1-2 Hesap.com Antalyaspor: Thomas Reis'ten 'Hayal kırıklığı'

Samsunspor 1-2 Hesap.com Antalyaspor

Reis: "Beklemediğimiz bir sonuç aldık, hayal kırıklığı yaşıyoruz"

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında takımının performansını sert sözlerle değerlendirdi.

Reis, karşılaşma hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: "Beklemediğimiz bir sonuç aldık, hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bu sonuç hatalarımızdan dolayı meydana geldi."

Teknik adam, maç boyunca takımın genel performansının düşük olduğunu vurgulayarak, "İlk yarının 20’inci dakikasına kadar iyi performans gösterdiğimizi söyleyebiliriz. İlk yarı genelinde 3’üncü bölgede berbat paslar verdik. Ortalarımız ve paslarımız bu kadar berbat olursa gol atamazsınız. Rakip frikik kullandıktan sonra adam takibi yapmadık. İlk yarı bittikten sonra soyunma odasında neleri daha iyi yapmamız gerektiğini konuştuk ama ikinci yarının başında kornerden ikinci golü yedik. Geri gelmek adına iyi performans göstermeye çalıştık ama olmadı. İkili mücadelelerde savaşmadık."

Reis, hakem kararlarına dair de konuştu: "Bu karşılaşmadan çıkaracağımız çok ders var. Hakemi eleştirmemiz gerek ama maçı kaybetmemizin sebebi hakem hataları değildi. Bizim yaptığımız hatalardan kaybettik. Carlo Holse'nin bir pozisyonu vardı. Rakibin sarı kart görmesi gerekiyordu. İkinci yarının son dakikasında rakibin Marius’un formasından çekmesine rağmen hakem bu faulü rakibe verip, Marius’a sarı kart gösterdi. Elbette öğrenmemiz gereken ve çıkarmamız gereken dersler olacaktık."

Sahadaki zeminin de problemlere neden olduğunu söyleyen Reis, "Bugün sahada çok kötüydük. Sahada çok iyi oyuncularımız vardı ama istediğimizi yapamadık. Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nun zemininin kötü olduğunu vurgulamak isterim. Umarım sahamızda top oynamaya elverişli olabilir. Eğer olmazsa da oyun felsefemizi değiştirip, uzun top oynamaya çalışırız."

Reis'in sözleri, Samsunspor'un sahadaki hatalarından ders çıkaracağı ve zemin ile ilgili soru işaretlerinin çözülmesine yönelik beklentileri öne çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Hesap.com Antalyaspor'a sahasında 2-1 yenilen Samsunspor'un...

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Hesap.com Antalyaspor'a sahasında 2-1 yenilen Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis (ortada), maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Hesap.com Antalyaspor'a sahasında 2-1 yenilen Samsunspor'un...

İLGİLİ HABERLER

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş 2-1 RAMS Başakşehir: Cengiz Ünder 90+1'de galibiyeti getirdi
2
Özbelsan Sivasspor 1-0 SMS Yapı Sarıyer: Korkmaz 'Bulutları dağıttık'
3
Corendon Alanyaspor, Konyaspor'u 2-1 yendi | Trendyol Süper Lig 5. Hafta
4
Beşiktaş, Cengiz Ünder'in uzatma golüyle RAMS Başakşehir'i 2-1 yendi
5
Gaziantep FK Kocaelispor Maçına Hazır
6
Uğurcan Çakır: 'Galatasaray'ın Gelecek Başarılarına Katkı Sağlamak İstiyorum' | Eyüpspor 0-2
7
Galatasaray, Eyüpspor'u 2-0 Yenerek Süper Lig'de 5'te 5 Yaptı

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye