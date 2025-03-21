Genç Bowlingciler Avrupa Şampiyonası'nda Ev Sahibi Avantajını Kullanacak

Genç Bowling Milli Takım, Avrupa Şampiyonası için Sahada

Türkiye, 12-21 Nisan tarihleri arasında Avrupa'nın en iyi genç bowling sporcularını Samsun'da ağırlayacak. Genç Bowling Milli Takımı, bu önemli organizasyonda ev sahibi olmanın avantajıyla derece elde etmeyi hedefliyor.

Büyük Bir Avantaj

Bowling Milli Takım Antrenörü Gülhan Aksular, turnuvanın Türkiye'de düzenlenmesinin önemini vurgulayarak, "Bizim için Samsun'dan da üç genç kızımızı milli takımda görmek gurur verici. İnşallah iyi bir turnuva çıkaracağımızı düşünüyorum," dedi. 2017 yılında açılan ve 38 hat ile Türkiye'nin en büyük bowling salonu olan Samsun Bowling Akademisi, Avrupa'nın üçüncü büyük salonu konumunda bulunuyor.

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Şampiyonada mücadele edecek olan dört kadın milli sporcudan üçü Samsunlu. Aksular, bu durumda büyük bir gurur duyduğunu ifade ederek, Türk bayrağını dalgalandırma hedefi ile yola çıktıklarını belirtti.

Genç Sporcuların Hedefleri Belli

Milli sporculardan Gülhanım Birinci, 4 yıldır bowling oynadığını ve haftada 5 gün antrenman yaptıklarını paylaşarak, "Bayrağımızı dalgalandırmak için çalışmaya devam ediyoruz," dedi. Diğer bir sporcu Yağmur Elif Pehlivan ise, bowling ile okul sporlarında tanıştığını ve ulusal takıma seçilmenin kendisini çok mutlu ettiğini belirtti. "İlk defa Türkiye’de ve Samsun’da olduğu için gururluyuz. Şehrimizde derece elde etmek istiyoruz," ifadelerini kullandı.

Bir başka sporcu Azra Besler de, sorunu eğitim hayatına olumlu yansıdığını belirterek, "Spor, bana disiplin kazandırdı ve derslerime katkı sağlıyor. Başarılarımız, sıkı çalışmanın sonucunu yansıtıyor," dedi.