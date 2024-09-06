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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'ne Beraberlikle Başladı

A Milli Takım, Galler ile 0-0 berabere kalarak UEFA Uluslar Ligi'ne puanla başladı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 23:50
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 23:50
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'ne Beraberlikle Başladı

A Milli Takım Galler ile Berabere Kaldı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk maçına çıkarken, Galler ile Cardiff Şehir Stadı'nda 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma boyunca pozisyon bulma konusunda zorlanan ay-yıldızlı ekip, gruptaki ilk maçından 1 puanla ayrıldı.

İkinci Maç İzmir’de

A Milli Takım, gruptaki ikinci maçında İzlanda ile 9 Eylül’de karşılaşacak. Galler ise aynı gün Karadağ ile deplasmanda mücadele edecek.

Barış Alper Yılmaz Takımını 10 Kişi Bıraktı

Karşılaşmanın ikinci yarısında A Milli Takım, Barış Alper Yılmaz’ın gördüğü kırmızı kart ile 10 kişi kaldı. Yılmaz, 31. dakikada sarı kart görmüş, 62. dakikada ise ikinci sarı kartını alarak takımını dezavantajlı duruma sokmuştur.

Hakan Çalhanoğlu’nun Dönüşü

A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, sakatlığını atlatmasının ardından mücadelenin ikinci yarısında oyuna dahil oldu. Teknik direktör Vincenzo Montella, 64. dakikada Orkun Kökçü’nün yerine Hakan’ı sahaya sürdü.

Emirhan Topçu İlk Maçında Görev Aldı

Aday kadroya ilk kez davet edilen Emirhan Topçu, Galler karşısında A Milli Takım forması giyme fırsatı buldu. 90. dakikada Zeki Çelik’in yerine oyuna girerek 8 dakikalık uzatma bölümünde mücadeleye katıldı.

Galler ile Galibiyet Hasreti Sürüyor

A Milli Takım, Galler ile deplasmanda oynadığı 5. maçında da galibiyet alamadı. Bu karşılaşma, Galler ile oynanan 5. maçta alınan 3. beraberlik olurken, milli takım, Galler’e karşı 2 kez mağlubiyet yaşadı.

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