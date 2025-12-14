Yavuz Ağralı, Uluslararası Mersin Maratonu'nda 15. Türkler Klasmanını Kazandı

2:22:52 ile birincilik

12 Bingölspor sporcusu Yavuz Ağralı, Uluslararası Mersin Maratonu'nda 15. Türkler klasmanında 2:22:52 derecesiyle birinci oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından ’Tarih ve doğaya, spora ve dostluğa, attığın her adımda Mersin koşar arkanda’ sloganıyla bu yıl 7’ncisi düzenlenen Uluslararası Mersin Maratonu, kentin cadde ve sokaklarını sporun enerjisiyle doldurdu.

Bingöl Valisi Se. Ahmet Hamdi Usta sporcuyu kutlayarak, "Bugün düzenlenen Uluslararası Mersin Maratonu’nda, genel klasmanda 15. Türkler klasmanında 2:22:52’lik derecesiyle birinci olan milli atletimiz 12 Bingölspor sporcusu Yavuz Ağralı Bingölümüzü bir kez daha gururlandırdı. Milli sporcumuz, yarıştan yalnızca 10 gün önce sağ dizinde kısmi yırtık ve ödem tespit edilmesine rağmen, büyük bir fedakârlık örneği göstererek, ağrı kesiciyle start almış ve tüm zorluklara rağmen zirvede yer almayı başardı. Bu anlamlı başarı; azmin ve inancın en güçlü göstergesidir. Milli atletimiz 12 Bingölspor sporcusu Yavuz Ağralı’yı yürekten tebrik ediyor, bu onur verici zaferde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

