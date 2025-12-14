DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0%
BITCOIN
3.800.425,44 1,18%

Trendyol 1. Lig: Vanspor FK 0-1 Ümraniyespor

Trendyol 1. Lig 17. haftasında Vanspor FK, Atatürk Stadı'nda Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu; galibiyet golü Andrej Dokanovic (dk. 78).

Yayın Tarihi: 14.12.2025 18:18
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 18:18
Trendyol 1. Lig: Vanspor FK 0-1 Ümraniyespor

Trendyol 1. Lig: Vanspor FK 0-1 Ümraniyespor

Trendyol 1. Lig’in 17. haftasında Vanspor FK, evinde Ümraniyespor’a 1-0 mağlup oldu.

Maç Detayları

Stat: Atatürk

Hakemler: Burak Olcar, Ömer Tevfik Özkoç, Güner Mumcu Taştan

Vanspor FK

Vanspor FK: Çağlar Şahin Akbaba, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Zan Jevsenak, Naby Oulare, Medeni Bingöl (Güvenç Usta dk. 82), Aliou Traore, Mehmet Özcan, Jefferson (Erdem Seçgin dk. 82), Hasan Bilal (Mehmet Manış dk. 62), Emir Bars (Anestis Vlachomitros dk. 59), Ivan Cedric

Yedekler: Abdulsamed Damlu, Batıhan Gebecelioğlu, Güvenç Usta, Anıl Mehmet Sıddık Yıldırım, Arif Emre Başaran, Deniz Baran Karabakan, Soran Tümen

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Ümraniyespor

Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Serkan Göksu, Batuhan Çelik, Jurgen Bardhi (Kubilay Aktaş dk. 74), Barış Ekincier, Toheeb Kosoko (Oğuz Yıldırım dk. 74), Atalay Babacan (Ali Turap Bülbül dk. 59), Tomislav Glumac, Burak Öksüz, Andrej Dokanovic, Talha Bartu Özdemir (Yusuf Deniz Şaş dk. 64)

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Yusuf Kocatürk, Muhammet Fatih Karasu, Orhan Uğur, Yunus Emre Yılmaz, Ömer Kanpalta

Teknik Direktör: Levent Açıkgöz

Gol ve Kartlar

Gol: Andrej Dokanovic (dk. 78) (Ümraniyespor)

Sarı kart: Cihan Topaloğlu (Ümraniyespor)

TRENDYOL 1. LİG’İN 17. HAFTASINDA VANSPOR FK, EVİNDE ÜMRANİYESPOR’A 1-0 MAĞLUP OLDU.

TRENDYOL 1. LİG’İN 17. HAFTASINDA VANSPOR FK, EVİNDE ÜMRANİYESPOR’A 1-0 MAĞLUP OLDU.

TRENDYOL 1. LİG’İN 17. HAFTASINDA VANSPOR FK, EVİNDE ÜMRANİYESPOR’A 1-0 MAĞLUP OLDU.

İLGİLİ HABERLER

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Basketbol Süper Ligi: Trabzonspor, Aliağa Petkimspor'u 105-91 Yendi
2
Judo Milli Takımı'nın Yeni Başantrenörü Vismara: 'Olimpiyat Madalyası Gerçek Olacak'
3
Yavuz Ağralı, Uluslararası Mersin Maratonu'nda 15. Türkler Klasmanını Kazandı
4
Trendyol 1. Lig: Vanspor FK 0-1 Ümraniyespor
5
Stanimir Stoilov: Göztepe, Gaziantep FK'yi 1-0 Yenerek Kritik Galibiyet Aldı
6
Düzce Belediyesi Spor Akademisi, Niksar Belediyespor'u 3-1 Mağlup Etti

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama