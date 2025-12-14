DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0%
BITCOIN
3.800.425,44 1,18%

Basketbol Süper Ligi: Trabzonspor, Aliağa Petkimspor'u 105-91 Yendi

Basketbol Süper Ligi 11. haftasında Trabzonspor, Aliağa Petkimspor'u deplasmanda 105-91 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 18:23
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 18:23
Basketbol Süper Ligi: Trabzonspor, Aliağa Petkimspor'u 105-91 Yendi

Basketbol Süper Ligi: Trabzonspor, Aliağa Petkimspor'u 105-91 Yendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 11. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 105-91 mağlup etti.

Maç Detayları

Salon: Aliağa Belediyesi Enka

Hakemler: Zafer Yılmaz, Ali Şakacı, Murat Ciner

Skor: Aliağa Petkimspor 91 - Trabzonspor 105

Aliağa Petkimspor: Efianayi 12, Franke 23, Blumbergs 11, Sajus 21, Yunus Emre Sonsırma 3, Whittaker 13, Floyd 6, Selim Şav 2, Mustafa Kurtuldum, Utomi, Boran Güler

Başantrenör: Özhan Çıvgın

Trabzonspor: Reed 30, Tinkle 5, Berk Demir 12, Hamm 10, Taylor 16, Cem Ulusoy 7, Yeboah 17, Ege Arar, Dorukhan Engindeniz, Delgado 8

Başantrenör: Burak Selçuk Ernak

Periyot Skorları:

1. Periyot: 23-25 (Trabzonspor lehine)

Devre: 48-50 (Trabzonspor lehine)

3. Periyot: 75-76 (Trabzonspor lehine)

TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ'NİN 11. HAFTASINDA ALİAĞA PETKİMSPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI...

TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ'NİN 11. HAFTASINDA ALİAĞA PETKİMSPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI TRABZONSPOR’A 105-91 MAĞLUP OLDU.

TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ'NİN 11. HAFTASINDA ALİAĞA PETKİMSPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI...

İLGİLİ HABERLER

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Basketbol Süper Ligi: Trabzonspor, Aliağa Petkimspor'u 105-91 Yendi
2
Judo Milli Takımı'nın Yeni Başantrenörü Vismara: 'Olimpiyat Madalyası Gerçek Olacak'
3
Trendyol 1. Lig: Vanspor FK 0-1 Ümraniyespor
4
Stanimir Stoilov: Göztepe, Gaziantep FK'yi 1-0 Yenerek Kritik Galibiyet Aldı
5
Düzce Belediyesi Spor Akademisi, Niksar Belediyespor'u 3-1 Mağlup Etti
6
Elazığ'da Okul Sporları: 4 Branşta Kıyasıya Müsabakalar
7
Selçuk İnan: "Final maçı gibi bakacaklar" — Kocaelispor Karagümrük Deplasmanına Hazırlanıyor

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama