Basketbol Süper Ligi: Trabzonspor, Aliağa Petkimspor'u 105-91 Yendi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 11. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 105-91 mağlup etti.
Maç Detayları
Salon: Aliağa Belediyesi Enka
Hakemler: Zafer Yılmaz, Ali Şakacı, Murat Ciner
Skor: Aliağa Petkimspor 91 - Trabzonspor 105
Aliağa Petkimspor: Efianayi 12, Franke 23, Blumbergs 11, Sajus 21, Yunus Emre Sonsırma 3, Whittaker 13, Floyd 6, Selim Şav 2, Mustafa Kurtuldum, Utomi, Boran Güler
Başantrenör: Özhan Çıvgın
Trabzonspor: Reed 30, Tinkle 5, Berk Demir 12, Hamm 10, Taylor 16, Cem Ulusoy 7, Yeboah 17, Ege Arar, Dorukhan Engindeniz, Delgado 8
Başantrenör: Burak Selçuk Ernak
Periyot Skorları:
1. Periyot: 23-25 (Trabzonspor lehine)
Devre: 48-50 (Trabzonspor lehine)
3. Periyot: 75-76 (Trabzonspor lehine)
