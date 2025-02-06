A Milli Kadın Basketbol Takımı İzlanda'yı Yendi: 83-76

A Milli Kadın Basketbol Takımı'ndan İzlanda'ya 83-76 Zafer

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu 5. maçında evinde İzlanda ile karşı karşıya geldi. Milliler, mücadeleyi 83-76'lık skorla kazanarak Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını elde etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Türkiye, Ayşe Cora ve Sevgi Uzun ile üç sayı çizgisinden bulduğu sayılarla 6. dakika içinde 12-8'lik üstünlük sağladı. Boyalı alanı etkin bir şekilde kullanan milli takım, ilk periyodu 22-15 önde kapattı.

İkinci çeyrekte Tilbe Şenyürek’in savunma ribauntlarıyla gösterdiği performansa rağmen, Türkiye dış atışlarda etkili olamadı. İzlanda, farkı 3 sayıya indirdi. Ancak, millilerin Ayşe ve Tilbe ile kazandığı sayılar, devreyi 38-33 üstün kapatmalarına yardımcı oldu.

Üçüncü çeyrekte, Sevgi, Pelin Bilgiç ve Ayşe'nin dış atışları farkı artırdı. Ancak İzlanda'nın Agustsdottir, Svansdottir ve Hinriksdottir ile attığı sayılar, farkın 2'ye inmesine neden oldu. Tilbe'nin üst üste bulduğu 4 sayı ve Manolya Kurtulmuş'un 5 sayısı sonrasında, Türkiye son çeyreğe 64-56 önde girdi.

Son periyotta, üstünlüğünü sürdüren A Milli Kadın Basketbol Takımı, karşılaşmayı 83-76 galip tamamladı.

Karşılaşma Notları

Maç, "6 Şubat 2023, Unutmayacağız" pankartıyla yapıldı. Salonda yapılan anons ile asrın felaketinde hayatını kaybedenlere saygı duruşunda bulunuldu.

Karşılaşmayı Vali İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve diğer önemli isimler de izledi. Taraftarlar, ellerinde Türk bayraklarıyla takımlarını coşkuyla destekledi.

Grupta lider konumda bulunan milliler, F Grubu'ndaki 6. ve son maçında 9 Şubat’ta deplasmanda Romanya ile karşılaşacak.