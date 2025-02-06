DOLAR
35,88 0,01%
EURO
37,34 -0,02%
ALTIN
3.291,94 0,4%
BITCOIN
3.461.875,6 1,06%

A Milli Kadın Basketbol Takımı İzlanda'yı Yendi: 83-76

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İzlanda'yı 83-76 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 21:19
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 21:19
A Milli Kadın Basketbol Takımı İzlanda'yı Yendi: 83-76

A Milli Kadın Basketbol Takımı'ndan İzlanda'ya 83-76 Zafer

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu 5. maçında evinde İzlanda ile karşı karşıya geldi. Milliler, mücadeleyi 83-76'lık skorla kazanarak Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını elde etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Türkiye, Ayşe Cora ve Sevgi Uzun ile üç sayı çizgisinden bulduğu sayılarla 6. dakika içinde 12-8'lik üstünlük sağladı. Boyalı alanı etkin bir şekilde kullanan milli takım, ilk periyodu 22-15 önde kapattı.

İkinci çeyrekte Tilbe Şenyürek’in savunma ribauntlarıyla gösterdiği performansa rağmen, Türkiye dış atışlarda etkili olamadı. İzlanda, farkı 3 sayıya indirdi. Ancak, millilerin Ayşe ve Tilbe ile kazandığı sayılar, devreyi 38-33 üstün kapatmalarına yardımcı oldu.

Üçüncü çeyrekte, Sevgi, Pelin Bilgiç ve Ayşe'nin dış atışları farkı artırdı. Ancak İzlanda'nın Agustsdottir, Svansdottir ve Hinriksdottir ile attığı sayılar, farkın 2'ye inmesine neden oldu. Tilbe'nin üst üste bulduğu 4 sayı ve Manolya Kurtulmuş'un 5 sayısı sonrasında, Türkiye son çeyreğe 64-56 önde girdi.

Son periyotta, üstünlüğünü sürdüren A Milli Kadın Basketbol Takımı, karşılaşmayı 83-76 galip tamamladı.

Karşılaşma Notları

Maç, "6 Şubat 2023, Unutmayacağız" pankartıyla yapıldı. Salonda yapılan anons ile asrın felaketinde hayatını kaybedenlere saygı duruşunda bulunuldu.

Karşılaşmayı Vali İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve diğer önemli isimler de izledi. Taraftarlar, ellerinde Türk bayraklarıyla takımlarını coşkuyla destekledi.

Grupta lider konumda bulunan milliler, F Grubu'ndaki 6. ve son maçında 9 Şubat’ta deplasmanda Romanya ile karşılaşacak.

İLGİLİ HABERLER

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adanaspor'un Yeni Teknik Direktörü Hakan Keleş Oldu
2
Yalova'da 2025 Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası Başladı
3
Beşiktaş, Keny Arroyo ile Anlaşma Sağladı
4
Beşiktaş Fibabanka, Bahçeşehir Koleji'ni Deplasmanda Yendi: 90-85
5
Türkiye Para Tekvando ve Para Poomsae Şampiyonası Ankara'da Gerçekleştirildi
6
Ankara, Ulusal Tekvando Şampiyonalarına Ev Sahipliği Yapacak
7
Trabzonspor'un Kupa Mücadele Sırası Geliyor

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!