A Milli Kadın Voleybol Takımı Ankara'da Çiçeklerle Karşılandı — 2025 FIVB'de Gümüş

2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Ankara'da Türkiye Voleybol Federasyonunun merkez binasında çiçeklerle karşılandı.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 17:04
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 17:04
2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda elde edilen gümüş madalya sonrası coşkulu karşılama

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonasında gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Ankara'da çiçeklerle karşılandı.

Milli takım sporcuları için Türkiye Voleybol Federasyonunun merkez binasında bir karşılama töreni düzenlendi. Törene katılanlar takımı alkışlarla karşıladı ve sporculara sevgi gösterilerinde bulundu.

Karşılamada meşale yakan vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Çiçeklerle karşılanan milli takım oyuncuları, taraftarlarla fotoğraf çektirerek başarılarını kutladı ve destek verenlere teşekkür etti.

