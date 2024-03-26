A Milli Takım Avusturya'da kazanmak istiyor!

Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 hazırlıkları çerçevesinde Avusturya ile karşılaşacak. Maç, Avusturya'nın ev sahipliğinde Ernst-Happel Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 22.45'te başlayacak. Mücadele, TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye, geçtiğimiz maçta Macaristan'a karşı aldığı 1-0'lık mağlubiyeti unutturmak ve hazırlık sürecine ivme kazandırmak için bu müsabakada iyi bir performans sergilemeyi hedefliyor.

Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın muhtemel 11'i şu şekilde:

Kaleci:

Uğurcan Çakır

Defans:

Mert Müldür

Merih Demiral

Abdülkerim Bardakcı

Cenk Özkaçar

Orta Saha:

Salih Özcan

Orkun Kökçü

İrfan Can Kahveci

Forvet:

Arda Güler

Kerem Aktürkoğlu

Barış Alper Yılmaz

Bu kadro ile Türkiye, Avusturya deplasmanında galibiyet için mücadele edecek.