A Milli Takım Avusturya'da kazanmak istiyor!

Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 hazırlıkları çerçevesinde Avusturya ile karşılaşacak. Maç, Avusturya'nın ev sahipliğinde Ernst-Happel Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 22.45'te başlayacak. Mücadele, TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Türkiye, geçtiğimiz maçta Macaristan'a karşı aldığı 1-0'lık mağlubiyeti unutturmak ve hazırlık sürecine ivme kazandırmak için bu müsabakada iyi bir performans sergilemeyi hedefliyor.
Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın muhtemel 11'i şu şekilde:
Kaleci:
Uğurcan Çakır
Defans:
Mert Müldür
Merih Demiral
Abdülkerim Bardakcı
Cenk Özkaçar
Orta Saha:
Salih Özcan
Orkun Kökçü
İrfan Can Kahveci
Forvet:
Arda Güler
Kerem Aktürkoğlu
Barış Alper Yılmaz
Bu kadro ile Türkiye, Avusturya deplasmanında galibiyet için mücadele edecek.