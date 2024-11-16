A Millî Takım'da Galler Maçına Önemli Değişiklikler

A Millî Takım Galler'e Karşı Değişik Kadro ile Çıktı

A Millî Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup beşinci maçında Galler ile karşılaşmak üzere Kayseri'de sahaya çıktı. Teknik Direktör Vincenzo Montella, İzlanda maçına göre ilk 11'de 5 önemli değişiklik gerçekleştirdi.

Değişiklikler Sonucu Yeni 11

Son oynanan İzlanda maçındaki 4-2'lik galibiyetin kadrosundan 5 değişiklik yapıldığı açıklandı. Sakatlıkları süren Ferdi Kadıoğlu ve İrfan Can Kahveci'nin yerine Mert Müldür ve Yunus Akgün, sarı kart cezalısı Kenan Yıldız’ın yerine ise Barış Alper Yılmaz forma giydi. Sağ kanatta ise Zeki Çelik'in yerini Eren Elmalı aldı. Kalede ise, Karadağ ve İzlanda müsabakalarında görev alan Uğurcan Çakır'ın yerine Mert Günok tercih edildi.

Montella, takımı şu oyunculardan oluşturdu: Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz. Yedek kadroda ise Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Samet Akaydin, Okay Yokuşlu, Enes Ünal, Emirhan Topçu, İsmail Yüksek, Bertuğ Yıldırım, Semih Kılıçsoy, Doğucan Haspolat ve Kaan Ayhan yer aldı.

İlk Kez Kadroda

Maç kadrosunda ilk kez yer bulan Doğucan Haspolat, Belçika'nın Walderlo kulübünde forma giymektedir. Eğer Montella ona şans verirse, A Millî Takım formasını ilk kez giymiş olacak.

TFF Başkanı Tribünde

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galler maçını tribünden takip etti. Başkan Hacıosmanoğlu, TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve TFF Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte maçı izledi.

Taraftarlar Stadyumu Doldurdu