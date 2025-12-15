Çağdaş Atan: "Fenerbahçe hak ederek kazandı"

Atan saha içi performans ve oyunun gidişatı hakkında da, "İstanbul’a gelip Fenerbahçe ile oynayıp, suya sabuna dokunmazsanız böyle sonuç olur. Oyuncularıma devre arası sitemlerimi ilettim. İlk yarıda penaltı pozisyonuna kadar işler bizim lehimize görünüyordu. Gol pozisyonu dışında rakibe bir şey vermedik. Penaltı ile beraber 45’e kadar bizim için kabus dolu zaman dilimi oldu. İlk yarıda maç bizim için bitti." ifadelerini kullandı.

Transfer gündemi ve ikinci yarı hedefi

''Ara transfer döneminde yönetimle bir görüşme yaptınız mı?'' sorusuna Atan, "Herhangi bir tavrımız olmayacak ama devre arası transfer yapacağız. Acil transfer yapmamız gerekiyor hem sakat hem cezalı oyuncular var. Süper Lig’de en çok bizim canımız yandı bahis olaylarıyla beraber. Bu eksiklerden sonra 5 haftadır, 5-6 tane direkt 11 oyuncusu eksik şekilde mücadele ediyoruz. Oyuncularım iyi çalışıyorlar. Tek problem olan penaltı ile 45. dakika arasındaki oynama şeklimiz, o çok kabul edilebilir değil. Oyuncularımdan çok memnunum. Devre arasında gerekli bölgelere oyuncuları takviye etmeyi düşünüyoruz. Umarım kampa hepsi yetişirler. 2. yarıya daha iyi bir Konyaspor izletebiliriz. Kayserispor maçına en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. Transfer dönemi için pozisyonlar net şekilde belli. En az 4-5 oyuncuyu kadromuza katmayı düşünüyoruz. Ayın 2’sinde kampa başlayacağız, iyi oyuncularla görüşüyoruz. İstediğimiz şekilde geçirirsek, rahat bir 2. yarı geçireceğimizi düşünüyorum" yanıtını verdi.

Son not

Maçın sonunda Yasir Subaşı’nın babasının kalp krizi geçirdiğini ve şu anda yoğun bakımda olduğunu öğrendiğini dile getiren Atan, geçmiş olsun dileklerini iletti.

KONYASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ ÇAĞDAŞ ATAN, FENERBAHÇE MAĞLUBİYETİYLE İLGİLİ, "PENALTI İLE BERABER 45'E KADAR BİZİM İÇİN KABUS DOLU ZAMAN DİLİMİ OLDU. İLK YARIDA MAÇ BİZİM İÇİN BİTTİ. 27. DAKİKAYA KADAR DAHA İYİSİNİ YAPABİLİRDİK. FENERBAHÇE BUGÜN HAK EDEREK KAZANDI AMA GEÇEN HAFTA JİN HO'NUN RİZE MAÇINDA AYAĞA BASILAN POZİSYON VAR. ANADOLU TAKIMLARINA VAR HAKEMLERİ BAKMIYOR" DEDİ.