Gaziantep'in Şampiyonları Fatma Şahin ile Buluştu

Gaziantep'te dereceye giren sporcular, Fatma Şahin'i ziyaret ederek kazandıkları kupaları ve dereceleri paylaştı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 10:09
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 10:09
Gaziantep'in şampiyonları Büyükşehir Başkanı Fatma Şahin ile bir araya geldi

Gaziantep'te elde ettikleri başarılarla 'Spor Şehri Gaziantep' hedefine katkı sunan sporcular, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile makamında bir araya gelerek kazandıkları kupalar ve dereceler hakkında bilgi verdi.

Ziyaretin detayları ve öne çıkan başarılar

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde, ulusal ve bölgesel müsabakalarda derece elde eden sporcuların gerçekleştirdiği ziyarette, paralimpik branşlardan bisiklete, atletizmden tenise kadar çeşitli disiplinlerden sporcular yer aldı.

Paralimpik Yüzme Milli Takım seçmelerinde S7 kategorisi 100 metre serbest branşında şampiyon olan ve farklı kategorilerde Türkiye dereceleri bulunan Fatma Çoban Başkan Şahin tarafından tebrik edildi. Başkan Şahin, Çoban'ı paralimpik branşlarda rol model olarak nitelendirirken, bu başarıların 'Spor Şehri Gaziantep' vizyonunun somut bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Sporcu Fatma Çoban ise yüzmeyi yalnızca iki ayda öğrendiğini, kulübü ve antrenörünün desteği sayesinde başarılara ulaştığını belirterek Başkan Şahin'e teşekkür etti.

Ziyarette ayrıca Antalya'da düzenlenen Türkiye Kupası 7. Etap Puanlı Yol Yarışlarında Türkiye Şampiyonu olan ve genel klasmanda Türkiye ikinciliği elde eden bisiklet takımı, İstanbul'da gerçekleştirilen 38. Sadi Gülçelik Atletizm Yarışmalarında dereceye giren atletler ile tenis branşında bölgesel başarılar elde eden sporcular da yer aldı.

Başkan Şahin'den sporculara destek mesajı

Başkan Fatma Şahin, tüm sporculara hitaben, "Başarılarınızdan dolayı hepinizi tebrik ediyorum. Bu kupalar ve madalyalar kolay kazanılmıyor, arkasında büyük bir emek, çaba, yetenek ve disiplin var." ifadelerini kullandı. Şahin sözlerini, "Spor Şehri Gaziantep'in en güzel imzasını sizler atacaksınız. Sizlere güveniyor, başarılarınızın daim olmasını diliyorum" şeklinde sürdürdü.

