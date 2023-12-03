A Milli Takım'ın EURO 2024'teki Maç Tarihleri Açıklandı: İşte EURO 2024'ün İlk Maç Tarihi ve Final Maç Tarihi
2024 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan dorukta! A Milli Futbol Takımı, F Grubu'nda mücadele edecek ve rakipleri belli oldu. Portekiz, Çekya ve play-off turundan çıkacak takımla eşleşecek olan Türkiye, turnuvadaki ilk maçına 18 Haziran Salı günü çıkacak. Bu kritik mücadelede Milli Takım, Play-off C galibiyle karşılaşarak grup aşamasına güçlü bir başlangıç yapma şansını elde edecek.
EURO 2024'te mücadele edecek A Milli Takım'ın F Grubu'ndaki rakipleri ve maç tarihleri belli oldu. Milliler, ilk maçını 18 Haziran Salı günü Play-off C galibi ile yapacak.
Ay-yıldızlıların maç programı şöyle:
18 Haziran 2024 Salı
Türkiye - Play-off C galibi
Portekiz - Çekya
22 Haziran 2024 Cumartesi
Türkiye - Portekiz
Play-off C galibi - Çekya
26 Haziran 2024 Çarşamba
Çekya - Türkiye
Play-off C galibi - Portekiz
Play-off Turu Maçları 21-26 Mart'ta
EURO 2024 Finalleri'ne katılacak olan son üç takım, 21-26 Mart tarihleri arasında oynanacak play-off turu maçları sonunda belli olacak. Play-off etabında 12 ülke mücadele edecek. Bu ülkeler şunlar: Bosna Hersek, Estonya, Finlandiya, Gürcistan, Yunanistan, İzlanda, İsrail, Kazakistan, Lüksemburg, Polonya, Ukrayna ve Galler. Tek ayaklı eşleşmelerde play-off turu yarı finalleri 21 Mart 2024'te, finalleri ise 26 Mart 2024'te oynanacak.
EURO 2024 Almanya'da Yapılacak
EURO 2024, toplam 24 takımın katılımıyla 14 Haziran - 14 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek. Almanya'nın 10 şehrinde oynanacak turnuvanın açılış maçı Münih Futbol Stadyumu'nda, final maçı ise Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda yapılacak. Turnuvaya ev sahipliği yapacak şehirler şunlar: Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf.
• EURO 2024 ne zaman başlayacak? EURO 2024, 14 Haziran 2024 tarihinde başlayacak.
• EURO 2024 nerede yapılacak? EURO 2024, Almanya'da yapılacak.
• EURO 2024 kaç takımla oynanacak? EURO 2024, 24 takımla oynanacak.
• EURO 2024 finali nerede ve ne zaman olacak? EURO 2024 finali, 14 Temmuz 2024 tarihinde Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda olacak.
• EURO 2024'te Türkiye'nin rakipleri kimler? EURO 2024'te Türkiye'nin rakipleri Portekiz, Çekya ve Play-off C galibi.