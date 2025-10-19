Adana'da 9. İsmet Atlı Karakucak Güreşleri: Recep Kara başpehlivan

Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen 9. İsmet Atlı Karakucak Güreşleri'nde Recep Kara başpehlivan oldu; İsmet Atlı Müzesi açıldı.

Yayın Tarihi: 19.10.2025 20:32
Güncelleme Tarihi: 19.10.2025 20:32
Kozan'da er meydanı ve müze törenle açıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde, olimpiyat şampiyonu İsmet Atlı anısına bu yıl düzenlenen 9. İsmet Atlı Karakucak Güreşlerinde rakiplerini geride bırakan Recep Kara başpehlivan oldu.

Kozan Belediyesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi'nde 14 dönüm alanda hazırlanan er meydanı ile içindeki İsmet Atlı Müzesinin açılışı törenle gerçekleştirildi.

Müzede, merhum güreşçi İsmet Atlı'ya ait madalya ve kupalar ile kişisel eşyalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Açılışın ardından yağlanan sporcular er meydanına çıkarak kıyasıya mücadele etti. Organizasyon sonunda rakiplerini eleyen Recep Kara, turnuvanın başpehlivanı oldu.

Güreşleri Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer, Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş takip etti.

