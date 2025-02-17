Trendyol Süper Lig: Çaykur Rizespor ve Galatasaray İlk Yarıda Eşit Kaldı

Trendyol Süper Lig Maç Özeti

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasındaki mücadelede Çaykur Rizespor ve Galatasaray takımları, ilk yarıda 0-0 eşitlikte kapandı.

Maç Detayları

Maçın başlama düdüğünden itibaren, 2. dakikada Galatasaray, Ahmed Kutucu ile sağ kanattan hızlı bir atak geliştirdi. Ceza sahasında Mertens'in vuruşu, savunmadan geri döndü.

32. dakikada Çaykur Rizespor’un atağında, Hojer'in şutunu defans uzaklaştıramadı. Top, kaleci Muslera tarafından kontrol altına alındı.

33. dakikada Hojer’in sağ kanattan yaptığı ortada, Akindola’nın vuruşu Abdülkerim Bardakçı’dan kornere gitti.

39. dakikada Abdülkadir Ömür'ün kaptığı top ile Sowe'yi gözüne kestirmesi sonucu, Sowe'nin şutu kale direğinden döndü.

41. dakikada Çaykur Rizespor, hızlı bir kontra atağında Sowe'ün pasını Akintola'ya aktardı. Akintola'nın vuruşu ise auta gitti.

43. dakikada Hojer’in sol kanattan ortaladığı topları değerlendiren Abdülkadir Ömür, kafa vuruşu yaparak Muslera'nın ellerinde topu bıraktı.

Sonuç olarak, ilk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.